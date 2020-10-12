Защитники прав потребителей: при покупке маски нужно учесть важные моменты

Качество и особенности масок очень различаются и невооруженным глазом невозможно определить, маска какого качества надета на человеке. Можно сделать любую маску и при желании носить ее в разных местах, но при их продаже необходимо соблюдать определенные требования.

Поскольку самодельных и тканевых масок стало очень много, Департамента защиты прав потребителя и технического надзора составил список так называемых минимальных требований, которые должны быть соблюдены при продаже масок. При составлении минимальных требований за основу взята инструкция Европейской организации стандартов CWA 17553, важнейшим из которых является то, что особенности фильтрации должны быть протестированы, а на упаковке указана сила защиты и приложена инструкция по использованию.

«Например, на упаковке не должно быть ссылки на защитные маски, поскольку речь не идет о средстве индивидуальной защиты, которое предназначено для защиты ее пользователя, - объяснила заведующая техническим отделом департамента Ингрид Тейнемаа. – Маски широкого потребления работают, как хирургические маски и предназначены, прежде всего, для снижения распространения вируса».

На находящейся в продаже маске стоит искать и, например, ссылки на то, идет ли речь о многократной или одноразовой маске, а в случае многократной маски должна иметься информация о том, как ее стирать: «Вирусологи говорили, что для уничтожения частичек вируса стирать маску стоит при температуре не меньше 60 градусов. Если на упаковке указано, что стирать нужно при температуре 40 градусов, нет указаний о глажке или дезинфицировании, что гарантировало бы уничтожение частичек вируса, речь идет об одноразовой маске».

От типа маски зависит, как ее носить: «Маску нужно носить правильно – надевать чистыми руками, после снятия маски мыть руки, маска должна закрывать рот и нос, использованную маску нужно выбросить, если маска стала влажной, ее нужно заменить. Маску не нужно носить под подбородком, на голове, только закрыв рот, ее не нужно класть в карман, чтобы позже надеть снова. Неправильное ношение маски может вместо пользы принести вред, поскольку внутри использованной маски создаются условия для размножения невидимых глазу частиц, которые при вдыхании могут принести новые беды».

Тейнемаа добавила, что маска не является чудодейственным средством для предотвращения заболевания. И медицинские работники, и вирусологи говорили, что одна только маска от вируса не убережет. Поскольку сам человек не обязательно должен знать, болен ли он, поскольку видимых симптомов может и не быть, и в маске нужно соблюдать дистанцию, чтобы невидимые частички не перешли на другого человека. Также нужно дезинфицировать руки, поскольку руками мы прикасаемся к лицу и разным поверхностям, а потому болезни распространяются через руки. Маска позволяет сократить распространение разных вирусных заболеваний, если сочетается с другими профилактическими мерами и аккуратностью самого человека.

Департамента защиты прав потребителей и технического надзора – это учреждения рыночного надзора, которое следит за тем, чтобы распространенные и предлагаемые на рынке товары отвечали требованиям, были безопасны, имеющаяся о них информация была правильной. Департамент не может сказать, где и когда обязательно нужно надевать маску или иное средство индивидуальной защиты. На этот вопрос отвечают вирусологи и Департамент здоровья.