Турфирма Estravel призвала правительство не демонизировать поездки за границу

«В последнее время со стороны правительства усиливается давление на эстонское общество, чтобы отказываться от любых поездок, особенно для отдыха. Estravel считает, что у этого призыва есть политическая подоплека и он призван отвлечь внимание от определенных недостатков во внутригосударственных действиях правительства по борьбе с распространением COVID-19», - говорится в заявлении Estravel.

По оценке Estravel, вероятность заразиться коронавирусом в иностранной поездке при условии ответственного поведения в 3,4 раза ниже, чем в Эстонии: согласно сентябрьской статистике тестирования, в пунктах пересечения границы за месяц было выявлено 60 зараженных или 0,44% на 13 623 тестов, а внутри Эстонии - 1117 зараженных или 1,5% на 74 732 теста.

Турфирма отмечает, что несмотря на это, в Эстонии по-прежнему действует обязанность карантина для своих граждан, возвращающихся из-за границы, хотя от этого отказались, например, в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, поскольку ее сочли там неконституционной.