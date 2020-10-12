Пандемия может вдвое увеличить количество голодающих

Существующий в мире голод - это величайший моральный и этический провал нашего поколения, говорится в документе. На сегодняшний день почти 690 миллионов человек недоедают, у 144 млн детей из-за хронического недоедания наблюдаются задержки роста, 47 млн детей страдают от истощения. Но из-за пандемии количество людей, испытывающих острый продовольственный кризис, может увеличиться вдвое, полагает глава Deutsche Welthungerhilfe Матиас Могге.

Последствия пандемии пока не ясны

Данные, использованные при составлении отчета, не учитывают ситуация с распространением коронавируса. Последствия пандемия в отношении голода пока не ясны. Падение экономики приводит к уменьшению доходов, и во многих странах это будет означать недостаток продуктов питания. В странах, импортирующих продовольствие, это может привести к дополнительному недоеданию 80 млн человек, подсчитали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).