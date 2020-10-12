Lux Express ожидает, что с завтрашнего дня пассажиры будут носить маски

Компания Lux Express приобрела запас медицинских масок на месяц, чтобы с завтрашнего дня предоставлять бесплатные маски всем пассажирам, которые при входе в автобус не надели свои собственные. В целях обеспечения безопасности пассажиров и водителей автобусов Lux Express настоятельно рекомендуется носить маску на протяжении всей поездки.

«Реализация этой – уже пятой по счету – меры безопасности в автобусах Lux Express стала возможной в сотрудничестве с нашими ответственными пассажирами, которые сами прекрасно понимают, что только совместными усилиями мы можем замедлить распространение вируса. Если раньше ношение маски было чем-то очень необычным, теперь для многих это само собой разумеющееся явление. А есть и такие бдительные пассажиры, которые просят у водителя автобуса маски для попутчиков, – пояснил исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг. – Для Lux Express чувство безопасности пассажиров и водителей имеет первостепенное значение, поэтому настоятельная рекомендация носить маски является нашим вкладом в обеспечение общей безопасности. Мы надеемся, что все пассажиры понимают ситуацию и будут вести себя ответственно, чтобы междугородние поездки в нашей новой неизбежной реальности могли продолжаться беспрепятственно».

Ритсберг добавил, что с марта компания ежедневно усиленно работает над обеспечением безопасности. «В сотрудничестве с нашим партнером мы разработали новое программное обеспечение для управления вентиляцией в автобусах, чтобы свести распространение вируса к минимуму. Новое решение значительно увеличивает количество поступающего в кабину свежего воздуха, уменьшая объем потребленного и циркулирующего в салоне воздуха. Мы также рассматриваем возможность добавления в вентиляционную систему ультрафиолетовых фильтров для удаления из воздуха частиц вируса. Поскольку речь идет о решении, которое только что появилось на рынке, и крупные европейские страны в очереди первые, мы надеемся установить на наши автобусы такое пробное оборудование в ноябре».

По словам Ритсберга, инвестиции, направленные на то, чтобы замедлить распространение вируса и обеспечить безопасность поездок, всегда оправданы, хотя они и не могут остановить сокращение числа пассажиров и смягчить нынешнюю тяжелую финансовую ситуацию.

Он также отметил, что в туалетах автобусов есть возможность помыть руки с мылом. Также они дезинфицируют все автобусы после каждого рейса. «Во всех автобусах возле передней и средней дверей предусмотрено дезинфицирующее средство для рук, а для более приватной поездки пассажир может за полцены выкупить место рядом со своим сиденьем. Теперь же мы еще и бесплатно раздаем маски и призываем всех пассажиров носить их», - добавил Ритсберг.