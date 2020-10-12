В Финляндии изменили сроки карантина и самоизоляции

В соответствии с руководящими принципами Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии THL, самоизоляция и карантин, назначенный врачом-инфекционистом, сократились с 14 до 10 дней. Самоизоляция распространяется, например, на путешественников, которые прибывают в страну из зон риска.

Причина изменения в том, что мало кто заболевает более чем через десять дней после возможного контакта с инфицированным.

По словам главврача THL Танели Пуумалайнена, инфицированный коронавирусом наиболее заразен за пару дней до появления симптомов, а также в течение нескольких дней после этого. Затем уровень заражаемости быстро уменьшается, особенно при легких формах (когда болезнь не требует госпитализации).

Продолжительность самоизоляции при легкой форме коронавирусной инфекции сократилась с 14 до семи дней.

Изменения касаются только новых решений о карантине и изоляции.