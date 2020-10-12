ЕС продлил санкции за применение химоружия против Скрипалей

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо, как утверждают в Брюсселе, причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по версии ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.