Ученые: «Мы видели, как умирает Северный Ледовитый океан»

Немецкое научно-исследовательское судно «Поларштерн», или «Полярная звезда» Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера сегодня вернулось в порт Бремерхафена после 389-и дней хождения в Северном Ледовитом океане.

В экспедиции участвовали ученые 20 стран, которые изучали влияние глобального потепления на регион.

По словам руководителя экспедиции Маркуса Рекса, несколько сотен ученых своими глазами увидели радикальные последствия глобального потепления в Арктике, которая считается эпицентром климатических изменений.

«Мы были свидетелями того, как умирает Северный Ледовитый океан, - сказал Рекс AFP. - Мы видели этот процесс сквозь иллюминаторы или когда ходили по тонкому льду».

Рекс подчеркнул тот факт, что таянье морского льда было настолько заметно, что они могли преодолевать в открытых водах большие расстояния.

«На Северном полюсе мы обнаружили сильно разрушенный, растаявший, тонкий и хрупкий лед», - добавил Рекс. Если тенденция к потеплению на Северном полюсе сохранится, то через несколько десятилетий мы увидим летом Арктику, свободную ото льда, отметил он.

Данные исследователей подтверждаются и снимками со спутников США, которые показывают, что в 2020 году ледяной покров Арктики сократился почти до уровней, невиданных до или после рекордного минимума 2012 года.

"Полярная звезда" в Северном Ледовитом океане. ФОТО: Stefan Hendricks/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Экспедиция «Полярной звезды» с кодовым названием MOSAIC в течение года собирала данные об атмосфере, океане, морском льде и экосистемах.

Для проведения исследований на морском льду в радиусе 40 км от судна были установлены четыре наблюдательные станции. Во время полярной ночи ученые собирали показатели воды под морским льдом, чтобы изучить планктон и бактерии, и тем самым лучше понять, как экосистема океана функционирует в экстремальных условиях.

Экспедиция, стоимость которой составила 140 миллионов евро, принесла 150 терабайт данных и более тысячи образцов льда. «Экспедиция, конечно же, дает результаты на самых разных уровнях», - прокомментировал Рекс.

Команда практически непрерывно измеряла более ста параметров в течение года. Ученые надеются, что эта информация приведет к прорыву в понимании Арктики и климатической системы.

Анализ данных займет около двух лет. Ученые надеются, что на основе этих данных они смогут разработать модели, которые помогли бы предсказать, какими будут волны тепла, дожди или штормы через 20, 50 или 100 лет.

Лагерь команды ученых. ФОТО: Stefan Hendricks/ZUMAPRESS.com/Scanpix

С тех пор, как судно покинуло норвежский порт Тромсё 20 сентября 2019 года, команда пережила долгие месяцы беспросветной темноты и температуру до -39,5 градусов по Цельсию. А также увидела около 20 белых медведей.

Пандемия коронавируса могла стать фатальной для экспедиции, поскольку ученым пришлось остаться на Северном полюсе еще в течение двух месяцев.

Международная команда ученых должна была сменить тех, кто уже провел во льдах несколько месяцев, но план пришлось переиграть из-за отмены рейсов по всему миру.

Возвращение судна в порт Бремерхафена. ФОТО: PATRIK STOLLARZ/AFP/SCANPIX

Вся поездка оказалась огромным логистическим вызовом. Что касается питания экипажа, то на первые три месяца на судно кроме всего прочего погрузили 14 тысяч яиц, две тысячи литров молока и 200 кг брюквы.

Кок Свен Шнайдер не недооценивает важность своей роли в экспедиции. «Моя работа заключалась в поддержании морального духа сотни людей, живущих в полной темноте», - сказал он немецкому изданию Die Zeit.