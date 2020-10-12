Фото и видео ⟩ Не стесняйтесь обращаться: Центр карьеры поможет справиться с изменениями на рынке труда

В августе по адресу Тартуское шоссе, 80 открылось новое современное интерактивное здание Таллиннского центра карьеры. Центр может посетить любой желающий вне зависимости от возраста, наличия образования и работы.

Сотрудники Центра карьеры рады видеть всех. Сюда могут обратиться люди, которые ищут или потеряли работу, трудоустроенные и даже пенсионеры, которые хотят найти себе занятие по душе. На консультацию могут записаться родители, чтобы узнать, куда можно направить ребенка и какие возможности для этого имеются.

«Услуга консультирования очень популярна, потому что если, например, вы хотите понять, почему барахлит ваша машина, вы идете к мастеру. Или, например, если вы хотите сделать ремонт, вы тоже приглашаете мастера. Но почему-то считается, что если человек хочет сменить работу, то он должен сидеть и ломать голову, куда же ему податься. Консультация по карьере как раз поможет получить объективный на то, какая работа подходит человеку», - говорит специалист по коммуникации Кассы страхования от безработицы Екатерина Калиничева.

Увидеть себя глазами работодателя – не проблема! В центре карьеры установлен тренажер, имитирующей настоящее собеседование. Кроме того, есть возможность узнать свои сильные и слабые стороны, проверить реакцию или оценить свои знания эстонской грамматики.

«Иногда люди советуются с родителями или друзьями, но не всегда их советы могут быть объективными, поэтому очень важно получить этот взгляд со стороны. Наши консультанты имеют опыт работы и квалификацию, и плюс они знают состояние рынка труда в Эстонии: люди каких профессий сейчас требуются и даже какие профессии будут востребованы через десять лет. Конечно, консультанты не дают ответа на вопрос, чем вы должны заниматься в обязательном порядке: решение все равно остается за вами», - объяснила Екатерина Калиничева.

Для облегчения задачи по выбору будущей профессии центр использует информативные стенды и экспонаты. Кроме того, каждый желающий может надеть очки виртуальной реальности для полного погружения в процесс той или иной работы. Еще центр проводит уроки и семинары для школьников, которым предстоит выбрать свое будущее. В здании есть специально оборудованные классы для встреч. Все проходит в развлекательной форме. Консультации проводятся на русском и эстонском языках.

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