Русский театр презентует новый музыкальный проект – концерт «С любимыми не расставайтесь»

Творческая группа во главе с режиссером Артемом Гареевым и музыкальным руководителем Александром Жеделевым задалась целью создать по-особенному теплый концерт, придя на который можно будет отвлечься от кризисов 2020 года, холодов и неприятной погоды.

В программе любимые песни разных поколений: от «Журчат ручьи» и «Я тебя рисую» до песен Земфиры и Константина Меладзе. Также в программе увлекательные и уютные истории о любви, о Таллинне, о времени, в котором прозвучала та или иная музыка.

Ведущие концерта – очаровательная Наталья Мурина и искрометный Александр Кучмезов.

В концерте примут участие артисты театра: Лидия Головатая, Александр Домовой, Наталья Дымченко, Александр Жиленко, Екатерина Кордас, Виктор Марвин, Анна Сергеева, Анастасия Цубина, Лилия Шинкарева, Елена Яковлева.

На сцене в этот вечер профессиональная команда музыкантов и только живая музыка в исполнении Александра Жеделева, Владимира Высоцкого, Илмарса Приеде, Михаила Никитина и Вячеслава Могилевцева. В концерте также принимают участие выпускники театральной студии Русского театра.