Выпускники русских школ рассказали о том, каково им пришлось после их окончания

Она считает, что лучше всего преподает эстонский язык человек, для которого этот язык родной. «Я была в группе, где преподавал русский учитель, но перешла в другую группу, где учителем был эстонец. Это помогло», - пояснила она.

После школы Анастасия поступила в Тартуский университет, на эстоноязычную программу. «Это было трудно и немного пугало. Я нашла там русскую девочку и общалась только с ней», - признается она. Следующей осенью Анастасия перешла изучать русский язык и литературу, где часть программы читается по-русски.

Она соглашается, что школам дана слишком большая свобода, когда они сами могут выбирать, сколько предметов преподавать по-эстонски и сколько по-русски. В результате выпускникам туго приходится в университете. «Моя подружка до сих пор никуда не может поступить, потому что боится за свое знание языка. Может быть, она и поступит, но не справится с учебой», - говорит Анастасия. По ее мнению, эффективное обучение языку должно начинаться уже в основной школе.

Валерия

...окончила русскую гимназию в Тарту в 2017 году. По ее словам, в гимназии 70% предметов преподавалось на эстонском. Валерия хвалит образование, полученное в Тартуской Аннелиннаской гимназии.

«Эффективная подготовка к экзаменам началась еще в 10-м классе. Почти все мои одноклассники хорошо справились с экзаменами, многие потом пошли в университет», - говорит она. По ее словам, хорошие языковые навыки были именно у тех, кто учился в Аннелиннаской гимназии с первого класса. Те, кто пришли из других основных школ, привыкли к системе позже.

Сама Валерия в университет не пошла. «Я слышала от знакомых, что в вузах намного сложнее учиться. Некоторые беспокоились из-за языка, но, в общем, скорее беспокоило, что нагрузка слишком большая. Я решила не тратить время и пошла работать», - рассказала она. Девушка проработала в нескольких коллективах, где она была единственной русскоязычной. «Поначалу было страшно, мешал языковой барьер. Но я быстро привыкла, теперь проблем нет. Нужно было больше практики», - говорит Валерия.

Вячеслав

...окончил русскую гимназию в Таллинне в 2018 году, где, по его словам, 60% программы было на эстонском. «Даже если предмет был обозначен как русскоязычный, некоторые учителя все-таки хотели, чтобы по крайней мере часть обучения была на эстонском», - рассказывает он. Вячеслав хвалит образование, полученное в гимназии, и говорит, что благодаря хорошим учителям он поступил в ТТУ.