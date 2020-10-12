Глава МИД ФРГ призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко

По словам Мааса, на фоне происходящего в Белоруссии Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко, передает DW.

До сих пор ЕС не включал Александра Лукашенко в черный список белорусских чиновников, подвергнутых санкциям за причастность к жестокому подавлению мирных демонстраций в Белоруссии. В Брюсселе объясняли это тем, что персональные санкции против Лукашенко могут затруднить дипломатическое урегулирование конфликта в Белоруссии и лишить Евросоюз возможности еще более ужесточить курс в отношении официального Минска.

Протесты и задержания в Белоруссии

В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, правящий Белоруссией с 1994 года. Протестующие не признают официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, и обвиняют власти в фальсификации результатов голосования.

За время протестов в Белоруссии погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны. По данным правозащитного центра "Весна", только накануне за участие в несанкционированных акциях было задержано более 600 человек.

Сотни уголовных дел

Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября заявил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около трех тысяч человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные - к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.