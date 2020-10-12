Глава МИД ФРГ призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко. "Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов", - заявил социал-демократический политик на полях конференции глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 12 октября.
По словам Мааса, на фоне происходящего в Белоруссии Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко, передает DW.
До сих пор ЕС не включал Александра Лукашенко в черный список белорусских чиновников, подвергнутых санкциям за причастность к жестокому подавлению мирных демонстраций в Белоруссии. В Брюсселе объясняли это тем, что персональные санкции против Лукашенко могут затруднить дипломатическое урегулирование конфликта в Белоруссии и лишить Евросоюз возможности еще более ужесточить курс в отношении официального Минска.
Протесты и задержания в Белоруссии
В Белоруссии уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, правящий Белоруссией с 1994 года. Протестующие не признают официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, и обвиняют власти в фальсификации результатов голосования.
За время протестов в Белоруссии погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны. По данным правозащитного центра "Весна", только накануне за участие в несанкционированных акциях было задержано более 600 человек.
Сотни уголовных дел
Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября заявил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около трех тысяч человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные - к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
По словам Лаврухина, органы предварительного следствия Минска ведут порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и с сопутствующими статьями (о неповиновении, оказании сопротивления работникам милиции). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений", - сказал прокурор.