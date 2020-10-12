Галерея ⟩ Более 1200 призывников приступают к срочной службе

В рамках последнего за этот год призыва срочные служащие приступят к восьмимесячной службе, по итогам которой они пополнят рядовой состав подразделений Сил обороны.

Больше всего призывников отправятся служить в первую и вторую пехотные бригады.

По информации за прошлую неделю, добровольно на срочную службу захотели отправиться и девять девушек.

До посадки в автобус призывники должны заполнить анкету о состоянии здоровья, также им измеряют температуру тела. Призывники в автобусе должны быть в масках, также доступны дезинфицирующие средства для рук. По договоренности призывники могут и сами доехать до места службы.

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