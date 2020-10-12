Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

В своих работах Уилсон и Милгром не только разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом, но и использовали свои теоретические открытия для создания совершенно новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

В прошлом году премии по экономике были удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер – «за экспериментальный подход к искоренению глобальной бедности».

Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Шведский ученый составил завещание в 1895 году, об экономике там ничего не говорилось, более 70 лет премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам.

В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорится. Изобретатель динамита отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось: премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам. Однако с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

Нобелевские лауреаты 2020 года

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий.

Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН, премию по литературе – американской поэтессе Луизе Глюк. Премию по химии разделили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна «за развитие метода редактирования генома», премию по физике – Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за исследования черных дыр. Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.