Пн, 12.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

СМИ: лидеры стран ЕС одобрили санкции против Александра Лукашенко

Александр Лукашенко.

ФОТО: Sergei Sheleg/BelTA/TASS/Scanpix

ЕС пытается усилить давление на режим президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении Лукашенко, сообщает Yle со ссылкой на информагентство AFP.

Имя Лукашенко внесено в список, где уже фигурируют 40 белорусских чиновников. Их обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов в августе и в попытках насильственного подавления демонстраций, которые требовали проведения справедливых выборов.

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