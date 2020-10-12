СМИ: лидеры стран ЕС одобрили санкции против Александра Лукашенко

ЕС пытается усилить давление на режим президента Беларуси Александра Лукашенко.
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении Лукашенко, сообщает Yle со ссылкой на информагентство AFP.
Имя Лукашенко внесено в список, где уже фигурируют 40 белорусских чиновников. Их обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов в августе и в попытках насильственного подавления демонстраций, которые требовали проведения справедливых выборов.
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