СМИ: лидеры стран ЕС одобрили санкции против Александра Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении Лукашенко, сообщает Yle со ссылкой на информагентство AFP.

Имя Лукашенко внесено в список, где уже фигурируют 40 белорусских чиновников. Их обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов в августе и в попытках насильственного подавления демонстраций, которые требовали проведения справедливых выборов.