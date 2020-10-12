Картина дня: судьбы русских выпускников, коронавирус в школах и новые правила въезда в Латвию

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 октября.
Выпускники русских школ рассказали о том, каково им пришлось после их окончания
Уже почти десять лет прошло с того момента, как в русскоязычных гимназиях было введено правило 60 на 40, означающее, что 60% обучения должно проходить на эстонском языке. И для учеников, и для учителей переход оказался сложным. Но всем ли эта система принесла позитивные результаты? Читать далее...
Зараженный коронавирусом учитель вышел на работу: почти 20 педагогов отправлены на самоизоляцию
Как сообщает Департамент здоровья, первый заболевший вышел на работу в инкубационный период, когда у него уже были легкие симптомы, но он даже не подозревал, что речь идет о коронавирусе. Читать далее...
В известной тартуской школе обнаружен коронавирус
В последние недели стало известно, что коронавирус зафиксирован в нескольких школах. Например, в пятницу выяснилось, что заразился работник Ныоской реальной гимназии. Сегодня Эне Таннберг, директор гимназии Мийна Хярма, подтвердила, что вирус попал и в эту школу. Читать далее...
Коронавирус настиг еще 18 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 882 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 18 дали положительный результат. Читать далее...
С сегодняшнего дня меняются правила въезда в Латвию
Правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19. Поправки вступают в силу в понедельник, 12 октября, и предполагают обязательное заполнение электронной анкеты перед въездом в Латвию. Читать далее...
Пандемия эстонского э-образования захватывает мир
Через несколько лет мы оглянемся на 2020 год и поймем, что коронакризис произвел в нашем образовании настоящую дигитальную революцию. Продажи и число клиентов в сфере э-образования в коронавирусную весну выросли в разы и продолжают расти. Читать далее...
«ВЫ У МЕНЯ ВЗДРОГНЕТЕ» 〉 Подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ угрожает людям в Facebook
Один из подозреваемых в убийстве в Таллинне в баре на улице Ляэнемере-теэ, Роман Глуховченко, по-прежнему находится в розыске. Читатель Rus.Postimees сообщил, что недавно Глуховченко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором угрожает людям, пишущим гневные комментарии в сети. К настоящему моменту публикация удалена. Читать далее...
Идея создания общих правил путешествий по ЕС в Эстонии воспринята с настороженностью
На прошлой неделе руководство нескольких авиационных организаций разослало как странам-членам, так и Европейской комиссии предложение ввести в ЕС общий протокол путешествий, который заменил бы необходимость соблюдения карантина в стране назначения предварительным тестированием в аэропорту отправки. На данный момент кажется, что идея не пришлась по душе ни бюро путешествий, ни медицинским экспертам. Читать далее...
В Эстонии собаки становятся жертвами волков
За несколько дней волки напали минимум на двух собак. Одной собаке удалось выжить, другую, вероятно, волки утащили. Но проблема с волками гораздо шире: в течение месяца были установлены и другие нападения. Читать далее...
Защитники прав потребителей: при покупке маски нужно учесть важные моменты
Поскольку ношение масок из разных тканей и с разными логотипами становится все популярнее, Департамент защиты прав потребителя и технического надзора решил объяснить, что нужно учесть при выборе масок разных видов. Читать далее...
Большинство жителей Эстонии до сих пор не знают, кому можно разглашать личные данные
Жители Эстонии уже распознают мошеннические звонки, но по-прежнему доверяют слишком большому количеству информации, которую получают в интернете или из текстовых сообщений. Кроме того, большинство респондентов до сих пор не знают, кому и какие данные они могут разглашать. Читать далее...
Коронавирус может «жить» на телефонах и деньгах четыре недели. Но бояться стоит не этого
Вирус SARS-Cov-2, вызывающий Covid-19, сохраняет жизнеспособность на многих поверхностях дольше, чем считалось ранее, говорят ученые. Но это еще не означает повышенную угрозу заражения. Читать далее...
Здесь Covid-19 победили дважды: какие меры по борьбе с коронавирусом принимает самая успешная страна в мире?
Новая Зеландия, возможно, самая успешная страна в мире по борьбе с Covid-19. На этой неделе она уже во второй раз за время пандемии объявила об отсутствии активных случаев коронавируса. В чем заключается стратегия Новой Зеландии? Читать далее...
Евросоюз решил ввести санкции против России по делу Навального
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести против России санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил журналистам на пресс-конференции, что министры поддержали соответствующее предложение Франции и Германии. Читать далее...
ЕС согласовал санкции против Александра Лукашенко
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на встрече в понедельник договорились ввести санкции против белорусского лидера за жестокое подавление протестных акций. Читать далее...
В Ида-Вирумаа безработица растет в шесть раз медленнее, чем в Пярнумаа
После резкого весеннего и летнего роста, вызванного коронакризисом, уровень зарегистрированной безработицы до сентября снижался по всей Эстонии. С первых дней сентября рост возобновился во всех уездах, но эта “вторая волна” безработицы на Северо-Востоке едва заметна. Хотя безработица в Ида-Вирумаа остается самой большой в Эстонии, здесь она растет медленнее всего в республике. А быстрее всего в Эстонии этой осенью безработица растет на Хийумаа и в Пярнумаа. Читать далее...
В Таллинне фургон сбил женщину с 11-месячным ребенком в коляске
Сегодня, 12 октября, в 11:26 возле здания по адресу Эрика, 14 в Таллинне произошло ДТП. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Работница завода в Вильяндимаа тяжело пострадала: ее волосы застряли в работающем аппарате
В восемь утра в понедельник на деревообрабатывающем заводе Puidukoda в деревне Каркси, Вильяндимаа, произошел несчастный случай на производстве, когда волосы одной работницы попали в работающий аппарат. Читать далее...
Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают резкое похолодание и мокрый снег
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни станет прохладнее, к концу недели температурный максимум будет уже ниже 10 градусов тепла. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Поджог похоронного бюро: заказчик заплатил исполнителю 400 евро наличными
В августе прошлого года 29-летний Эдгар Пылдсам, который поджег пырнуское похоронную бюро Viimne Tee ("Последний путь"), получил заказ от 33-летнего Сильвер Сарапик, заявившего ему, что бюро «восстало». Читать далее...