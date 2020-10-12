Картина дня: судьбы выпускников русских школ, нападения на собак и новые правила въезда в Латвию

Коронавирус настиг еще 18 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 882 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 18 дали положительный результат. Читать далее...

Пандемия эстонского э-образования захватывает мир

Через несколько лет мы оглянемся на 2020 год и поймем, что коронакризис произвел в нашем образовании настоящую дигитальную революцию. Продажи и число клиентов в сфере э-образования в коронавирусную весну выросли в разы и продолжают расти. Читать далее...

Выпускники русских школ рассказали о том, каково им пришлось после их окончания

Уже почти десять лет прошло с того момента, как в русскоязычных гимназиях было введено правило 60 на 40, означающее, что 60% обучения должно проходить на эстонском языке. И для учеников, и для учителей переход оказался сложным. Но всем ли эта система принесла позитивные результаты? Читать далее...

Идея создания общих правил путешествий по ЕС в Эстонии воспринята с настороженностью

На прошлой неделе руководство нескольких авиационных организаций разослало как странам-членам, так и Европейской комиссии предложение ввести в ЕС общий протокол путешествий, который заменил бы необходимость соблюдения карантина в стране назначения предварительным тестированием в аэропорту отправки. На данный момент кажется, что идея не пришлась по душе ни бюро путешествий, ни медицинским экспертам. Читать далее...

Зараженный коронавирусом учитель вышел на работу: почти 20 педагогов отправлены на самоизоляцию

Как сообщает Департамент здоровья, первый заболевший вышел на работу в инкубационный период, когда у него уже были легкие симптомы, но он даже не подозревал, что речь идет о коронавирусе. Читать далее...

В Эстонии собаки становятся жертвами волков

За несколько дней волки напали минимум на двух собак. Одной собаке удалось выжить, другую, вероятно, волки утащили. Но проблема с волками гораздо шире: в течение месяца были установлены и другие нападения. Читать далее...

Защитники прав потребителей: при покупке маски нужно учесть важные моменты

Поскольку ношение масок из разных тканей и с разными логотипами становится все популярнее, Департамент защиты прав потребителя и технического надзора решил объяснить, что нужно учесть при выборе масок разных видов. Читать далее...

С сегодняшнего дня меняются правила въезда в Латвию

Правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19. Поправки вступают в силу в понедельник, 12 октября, и предполагают обязательное заполнение электронной анкеты перед въездом в Латвию. Читать далее...

Большинство жителей Эстонии до сих пор не знают, кому можно разглашать личные данные

Жители Эстонии уже распознают мошеннические звонки, но по-прежнему доверяют слишком большому количеству информации, которую получают в интернете или из текстовых сообщений. Кроме того, большинство респондентов до сих пор не знают, кому и какие данные они могут разглашать. Читать далее...

Коронавирус может «жить» на телефонах и деньгах четыре недели. Но бояться стоит не этого

Вирус SARS-Cov-2, вызывающий Covid-19, сохраняет жизнеспособность на многих поверхностях дольше, чем считалось ранее, говорят ученые. Но это еще не означает повышенную угрозу заражения. Читать далее...

Здесь Covid-19 победили дважды: какие меры по борьбе с коронавирусом принимает самая успешная страна в мире?

Новая Зеландия, возможно, самая успешная страна в мире по борьбе с Covid-19. На этой неделе она уже во второй раз за время пандемии объявила об отсутствии активных случаев коронавируса. В чем заключается стратегия Новой Зеландии? Читать далее...