Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся

"Признаюсь в убийстве и раскаиваюсь в содеянном", - заявил Соколов в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде. Также он признал себя виновным в незаконном хранении оружия.

Ранее в ходе судебного следствия ученый отказывался отвечать на вопрос суда о признании вины.

Также Соколов почти час рассказывал об увлечении военно-исторической реконструкцией, своих научных работах, опыте преподавания в университете Сорбонны и награждении орденом Почетного легиона. Его монолог эмоционален, временами ученый переходил на французский язык.

"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший, который считает себя Наполеоном, а человек, который отдал свою жизнь на создание военно-исторической реконструкции в России, (...) автор 110 научных работ, 17 монографий; человек, которого награждал президент Франции", - заявил Соколов в суде.

Историк был возмущен, когда обвинение и суд прерывали его с просьбой говорить "ближе к сути предъявленного обвинения".

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Ранее в ходе процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели научный оппонент "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Специалисты признали Соколова вменяемым. В то же время эксперты пришли к выводу, что конфликт экс-доцента с публицистом и историком Евгением Понасенковым "эмоционально истощил" первого и мог обусловить убийство аспирантки Ещенко.

Понасенков, в свою очередь, назвал чепухой обвинения Соколова. "С моей стороны, никакого конфликта между мной и Соколовым не было. Со стороны подсудимого конфликт был, связанный с колоссальной завистью. А что касается травли – это не более чем чепуха", - заявил Понасенков в суде.