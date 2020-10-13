Развозивший еду курьер Bolt назойливо домогался секретарши

Работа курьеров Bolt стала особенно популярной во время коронавирусного кризиса, потому что давала людям возможность заказать еду в своем любимом ресторане так, что не приходилось ни с кем контактировать. Часто люди заказывают еду курьером в офисы и просят передать упаковку ассистенту или секретарю на входе.

27-летняя Мооника (имя изменено) работает в одной крупной организации ассистенткой. Она изо дня в день вынуждена встречать на своем рабочем месте курьеров, которые привозят еду, заказанную другими работниками.

Однажды, когда она вышла подышать свежим воздухом, чтобы немного отдохнуть от пребывания в помещении, к ней подошел темнокожий курьер Bolt: он как раз привез в здание очередной заказ, отдал еду заказчику и шел к своему велосипеду, собираясь уезжать.

"Он подошел, начал говорить, что я очень красивая женщина, спрашивал работаю ли я здесь, до которого часа я работаю и так далее", - рассказывает Мооника.

Поначалу Мооника не подумала об этом случае ничего плохого. Однако под конец разговора курьер заявил, что обязательно еще вернется, затем оседлал велосипед и уехал.

Вернулся он через несколько часов, когда до конца рабочего дня Мооники оставалось около получаса. Курьер был по-прежнему в своей зеленой рабочей куртке, но без узнаваемого короба с символикой Bolt за спиной. Тем не менее, кто-то из работников впустил его внутрь вслед за собой, очевидно, решив, что курьер привез еду.

"Я была поражена и напугана, потому что не думала, что он вернется", - рассказывает она ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

"Он стал спрашивать мой телефонный номер, свободна ли я на выходных, что я делаю после работы, до которого часу я сегодня на работе. Мне стало немного страшно", - признается Мооника.

"Я сказала, что не дам ему свой телефонный номер, что не хочу с ним контактировать или встречаться во внерабочее время. Чтобы оставаться вежливой, я сказала что занята на выходных, что у меня уже есть планы... Когда в тот раз он уходил, то сказал, что все равно еще вернется. К счастью, больше он не приходил, и я надеюсь, что этого и не случится".

Она добавляет, что после этого случая она еще долгое время, выходя с работы, озиралась по сторонам, опасаясь, что курьер пождидает ее где-то за углом.

Ведущая Kuuuurija отправила в пресс-службу компании Bolt письмо, где спросила, на каких условиях курьеров нанимают на работу и как вообще проводится проверка данных сотрудников; какое обучение Bolt проводит для курьеров, прежде чем они могут приступить к работе; каковы требования к работникам и есть ли в трудовых договорах какие-либо пункты, не позволяющие курьерам устанавливать личные отношения во время работы.

Также программа хотела получить комментарий Bolt о человеке, который досаждал Моонике. К сожалению, никто из пресс-службы Bolt за месяц так и не удосужился ответить на письмо. SMS главе Bolt Маркусу Виллигу также остался без ответа.

По словам Мооники, самое важное, что можно извлечь из ее истории - это то, что с курьерами нужно быть осторожным.

"Если заказываешь что-то домой через этих курьеров, то лучше все таки выходить навстречу, не пускать их в подъезд. Потому что там есть и другие люди, и он может столкнуться не с тем, кто заказывал еду. С ребенком, например. А мы даже не знаем, что это вообще за люди", - подводит она итог.