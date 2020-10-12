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В ночь на 10 октября Баку и Ереван договорились о перемирии, но меньше чем через сутки после его объявления столица Нагорного Карабаха снова подверглась обстрелу. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, а жители Степанакерта уже две недели живут в подвалах.

Вторую половину дня субботы в Степанакерте впервые за долгое время не звучала сирена воздушной тревоги. Многие жители, две недели подряд ночевавшие в подвалах, начали выходить на улицы и подниматься в свои квартиры.

Через дорогу от разрушенной при обстреле электростанции мы встречаем трех пенсионеров, они обсуждают последние новости и иногда с тревогой посматривают на небо.

У Саргиса накануне был день рождения, который он с соседями отмечал в подвале: "Мне 70 лет вчера исполнилось. Мы зарезали кролика, сварили картошки, а водка у нас всегда есть. Ну как празднуют дни рождения, так и отпраздновали", - описывает он праздник.

Саргис BBC День рождения Саргис встретил в подвале

"Мы живём в этом здании, - показывает он на ближайшую к нам пятиэтажку. - Но сейчас опасно в квартирах находиться, мы в подвале. Все эти две недели мы прожили в подвале. А во время первой войны мы восемь месяцев в подвале были".

Старики в подвале

"Каждый день по одному [снаряду] падает: один день туда, другой сюда, третий туда, - описывает военную жизнь квартала его собеседник Геворг. - Они просто бьют по городу. У меня четверо маленьких детей и жена ещё беременна. Рано утром, в 7 утра, начали бомбить город. Моё жильё не пострадало, но соседское - да. Они не смотрят, в кого бьют, просто бьют".

Разрушения в Степанакерте BBC

В долговечность объявленного по итогам переговоров в Москве перемирия Геворг с Саргисом не верили с самого начала. Хотя в Степанакерте в субботу было тихо, стрельба продолжалась в городе Гадрут на южном фронте, а с раннего утра обстрелу подверглись села вблизи армянского города Капан.

Саргис ведет нас в подвал своего дома, чтобы показать, в каких условиях они с соседями жили последние две недели. "Это наш туалет", - показывает он на огороженный участок двора.

"Тут мы получаем новости, - показывает на старый кассетный магнитофон. - Труба водоканала лопнула, так что воду мы сами носим. А дальше прошу нагнуться, вот наш подвал. Здесь столовая".

Несмотря на объявленное перемирие, в подвале все еще остаются несколько пожилых женщин, которые пока боятся подняться в свои квартиры и просят не публиковать их имена.

"А вообще есть перемирие? - уточняет одна из них. - Если бы знали точно, что перемирие, вышли бы, домой хоть немножко пошли бы. Не знаем. А вдруг бомбить будут? Утром была сирена. До половины первого сирена была, потом в час была сирена, вот и перемирие".

"И в первую войну здесь жили, и во вторую, уже третью войну переживаем, - вступает в разговор ее соседка. - Надеюсь, что это будет последняя, и нас признают. Не жалко, столько людей гибнет? Вот, от волны (взрывной) бежала и упала. Посмотрите, какое лицо. Почему я должна падать? Мои дети там воюют, а я ничего не знаю, не дозвониться до них".

Женщины сидят вокруг стола, на котором расставлены чашки и конфеты. Вдоль стен к трубам прикреплены свечи на случай отключения электричества. Пока мы беседуем, я несколько раз бьюсь каской о низкий потолок подвала, отчего мне неловко перед этими женщинами: журналисты на войне все равно защищены значительно лучше, чем мирные жители.

Разрушенный офис электростанции BBC Офис электростанции разрушен в ходе обстрелов

Обитательницы подвала рассказывают, как несколько дней назад разбомбили офис электростанции через дорогу от их дома. А в другой день снаряд попал в соседний магазин лакокрасочных материалов, так что он весь выгорел: "Мы не на передовой, но мы же видим, сколько беспилотников на город летит. Мы их видим. Сколько эти вертолёты летают, самолёты летают. Разве так можно с мирным населением?"

"С противником нам не повезло"

В паре кварталов взрывом разрушило жилое строение, а на дороге осталась воронка с одноэтажный дом.

Разрушения в Степанакерте BBC

Пока мы ходим по ее краю и гадаем, что сюда могло прилететь, из окна дома напротив выглядывает пожилая женщина, машет нам рукой и зовет в гости.

Арлета Мирзоян всю жизнь живет в Карабахе, и когда началась война, не думала никуда эвакуироваться. В Армению вывезли всех детей, а она и другие старики все дни обстрелов пережидали в подвале. Она говорит, что не могла уехать, потому что на фронте воюют двое ее сыновей и двое внуков: "Они в разных местах на границе, как я могу их оставить и уйти отсюда? Это же невозможно".

Арлета заваривает чай, угощает нас вареньем из ежевики и рассказывает, что для ее внуков это уже вторая война: они принимали участие в боевых действиях, когда в Нагорном Карабахе случилось очередное обострение весной 2016 года. Одному из них тогда было 18 лет, другому - 20: "Они воевали тогда. И сейчас они добровольно приехали сюда из Армении защищать родину".

Арлета Мирзоян BBC Жительница Карабаха Арлета Мирзоян пережидает обстрелы в подвале и не собирается никуда эвакуироваться

"Я по профессии акушерка, но сейчас на пенсии, - говорит Арлета о себе. - Старший мой сын сосудистый хирург, младший сын юрист. Внуки учатся в Ереване в университете, один на юриста, другой на финансиста. Дочка у меня в Питере. Большая у нас семья. Я бы хотела, чтобы был мир и чтобы не гибли дети здесь - это ужас".

От кого-то из соседей Арлета слышала, что перемирие продлится два дня, другие жители Степанакерта, которых встречали журналисты Би-би-си, говорили о 72 часах затишья. Но уже ночью столица Нагорного Карабаха снова подверглась обстрелу, и жителям пришлось вернуться в подвалы.

Степанакерт BBC

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан, в свою очередь, заявил, что армянские военные обстреляли город Гянджа, и это послужило причиной срыва перемирия.