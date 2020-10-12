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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза решили ввести против России санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил журналистам на пресс-конференции, что министры поддержали соответствующее предложение Франции и Германии, сообщает агентство ТАСС.

При этом пока санкционный список не утвержден. Как уточняет немецкое информагентство ДПА, он будет согласован в эту среду, 14 октября.

На прошлой неделе французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщала, что в санкционный список будут включены девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Сам Навальный в интервью немецкой газете Bild призывал Европу ввести санкции против российских деятелей культуры, поддерживающих президента России Владимира Путина. В частности, речь шла о главном дирижере Мюнхенского филармонического оркестра Валерии Гергиеве.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Власти Германии, куда позже был транспортирован Навальный, пришли к выводу, что он был отравлен веществом группы "Новичок". По их данным, наличие в анализах политика следов этого нервно-паралитического вещества подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Также данные об отравлении подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было. Уголовное дело в России возбуждено не было, но до сих пор ведется доследственная проверка.

7 октября министерства иностранных дел Франции и Германии сделали совместное заявление, в котором говорилось, что они предложат Евросоюзу принять новые санкции в отношении российских властей в связи с отравлением Навального.

"Франция и Германия направят своим европейским партнерам предложения о дополнительных санкциях. Эти предложения будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными, в силу их государственных должностей, за это преступление и за нарушение международных стандартов, а также на лица, участвующие в программе "Новичок", - говорилось в заявлении.

Также они призвали Москву начать расследовать произошедшее. "Россия пока не дала никаких убедительных объяснений. Таким образом, мы считаем, что для отравления Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности России", - было сказано в заявлении.

Сообщалось, что после этого первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в беседе с послом Франции в РФ Пьером Леви выразил недоумение "в связи с неподобающим по содержанию и тональности" совместным заявлением.

Кроме того, в российском МИД заявляли, что Германия по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам "должна объясниться перед Россией по ситуации с Алексеем Навальным".