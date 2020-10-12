В Ида-Вирумаа безработица растет в шесть раз медленнее, чем в Пярнумаа

Конечно, у нас есть промышленные предприятия, которые по-прежнему работают. И больших сокращений за это время не было. Наверное, это тоже причина”.

О массовых сокращениях в ближайшее время работодатели в Ида-Вирумаа в Кассу по безработице не сообщали, есть предупреждения только об единичных сокращениях. Для сравнения - в апреле в уезде сократили 270 человек, а за почти две недели октября - 55.

“Это тоже одна из причин, почему в Ида-Вирумаа безработица не повысилась в последние месяцы”, - сказала Аннеки Теэлахк.

В Ида-Вирумаа, в отличие от Харьюмаа и Пярнумаа, падение в сфере обслуживания не было заметно больше, чем в производственных отраслях:

“Не было такого, чтобы сектор обслуживания у нас особо пострадал”, - отметила Аннеки Теэлахк.

Больше всего безработных на Северо-Востоке - в Нарве, на втором месте - Кохтла-Ярве, что соответствует общему количеству населения.

Директор Департамента экономики и городского развития Нарвы Юрий Сайя сказал, что уровень развития гостиничного сектора, наиболее пострадавшего в коронакризис, и Ида-Вирумаа был не такой высокий, как, например, в Таллинне, поэтому и обвал сказался на городе не так сильно, как на столице. Нарва пережила летом всплеск внутреннего туризма, что поддержало на плаву сферу обслуживания, в то же время туристы, в основном, не ночевали в городе.

Самые большие и успешные промышленные предприятий в Нарве, как Fortaco Estonia или Aquaphor, по словам Юрия Сайя, - это предприятия среднего размера, а по настоящему крупная промышленность для города уже не характерна. Исключение составляют электростанции под Нарвой, на которых тоже, в основном, работают жители этого города.

“Всё еще город промышленности, но слово “крупной” я бы уже убрал, - заметил Юрий Сайя. - Промышленности у нас много, но она чаще на уровне небольших субподрядных предприятий, не глобальных заводов, а небольших мастерских. А туризм, да, растет. Если посмотреть эти два тренда развития, то промышленность в ниспадающем графике, а туризм и предоставление услуг - растут из года в год”.

Требуются упаковщики заказов и советники по моде

Как сообщил Хенри Аувяэрт, руководитель по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала для поиска работы CV Keskus, количество вакансий с конца августа до начала октября почти достигло докризисного уровня.

По сравнению с тем же периодом 2019 года (по стране вцелом) на портале вакансий CVKeskus.ee сейчас стало больше предложений о работе в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (+21%), механики и машиностроения (+7%), промышленности (+3%), а также строительства и сферы недвижимости (+2%).

Предложение работы в сфере здравоохранения, общественного питания, продаж, финансов и банковского дела, маркетинга и образования восстановилось, как минимум, до 90% от докризисного уровня.

Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года в туристическом секторе (включая отели) явно меньше предложений работы.

Тор-10 самых востребованных в Эстонии профессий по версии CV Keskus:

Комплектовщик товаров

Работник склада в торговле

Помощник по закупкам

Обслуживание клиентов

Ввод данных

Специалист по данным

Офисный помощник

Курьер

Ассистент по маркетингу

Советник по моде

Касса безработицы в Ида-Вирумаа также отмечает, что с стало появляться заметно больше новых рабочих мест. “Каждый месяц у нас немного повышается количество клиентов, которые вышли на работу. Если в апреле этого года почти 5% наших клиентов нашли работу, то уже в мае 9,5%, а потом - больше 10%. Так что, всё немного улучшилось”, - сказала Аннеки Теэлахк.

Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль сообщил также, что с 1 сентября зарегистрированные безработные получили право работать непродолжительное время, оставаясь при этом на учете как безработные. В течение сентября этой возможностью воспользовались по всей Эстонии 739 человек, большинство из них - женщины, которые нашли краткосрочную подработку в сфере торговли или обслуживания клиентов.