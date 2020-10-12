В Ида-Вирумаа безработица растет в шесть раз медленнее, чем в Пярнумаа

После резкого весеннего и летнего роста, вызванного коронакризисом, уровень зарегистрированной безработицы до сентября снижался по всей Эстонии. С первых дней сентября рост возобновился во всех уездах, но эта “вторая волна” безработицы на Северо-Востоке едва заметна. Хотя безработица в Ида-Вирумаа остается самой большой в Эстонии, здесь она растет медленнее всего в республике. А быстрее всего в Эстонии этой осенью безработица растет на Хийумаа и в Пярнумаа.
Рабочие места по осени считают
По данным Кассы по безработице, средний по Эстонии уровень зарегистрированной безработицы постепенно падал весь август. Плюс, каждый год в первых числах сентября во всех уездах статистика показывает снижение безработицы, во многих уездах резкое - много людей выходят на учебу или устраиваются на новую работу.
Применительно к Ида-Вирумаа руководитель регионального отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк объясняет:
“У работодателей ведь летом тоже есть отпуска. Есть коллективные отпуска, чаще всего при этом и руководители отдыхают. Поэтому в летнее время новых вакансий не так уж много. А когда начинается сентябрь, все приходят из отпуска и начинают создавать новые рабочие места, новые проекты. Почти всегда летом рабочих мест меньше”.
“Нащупав дно” в начале сентября, уровень зарегистрированной безработицы начал расти во всех уездах, в среднем по Эстонии он вырос с тех пор уже на 0,3 процентных пункта и на сегодня составляет 7,6% от трудоспособного населения.
Но в разных местах скорость роста оказалась очень разной. Привычный рекордсмен по уровню безработицы - Ида-Вирумаа, здесь она составляет 12,3%, но с начала сентября этот показатель вырос всего на 0,1 процентный пункт - и это самый медленный рост в Эстонии. Такой же есть только в Пыльвамаа, где безработица выросла с 8% до 8,1%.
Самый резкий рост уровня безработицы наблюдается на острове Хийумаа - на 0,7 процентных пункта с сентября. Там в прошлом году был очень низкий уровень безработицы, он начал расти с сентября 2019 года и с тех пор удвоился. Но нынешние 5,1% - это почти самая низкая безработица в Эстонии, поэтому за остров вряд ли стоит волноваться.
А вот в курортном Пярнумаа резкий рост безработицы наметился с началом пандемии, с июня она стала сокращаться, а с начала сентября снова резко выросла - на 0,6 процентных пункта, дойдя до 8,7%.
Также быстрее среднего по Эстонии с начала осени выросла безработица в Харьюмаа - на 0,4 п.п. Она составляет сейчас 7,2% от трудоспособного населения.
Наличие промышленности стабилизирует?
Бросается в глаза, что больше всего безработных прибавилось в регионах, где больше развит туризм и вообще сфера услуг. А промышленный Ида-Вирумаа продолжает работать примерно также.
Данные Департамента статистики наглядно показывают разницу ущерба от пандемии для разных отраслей: например, во втором квартале количество поездок жителей Эстонии с ночевками внутри страны сократилось по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 50%. При этом (по данным за август) выпуск промышленной продукции упал за год только на 5%, а производство электроэнергии и вовсе выросло на 30%.
По мнению Аннеки Теэлахк, то, что занятость в Ида-Вирумаа стабилизировалась, заслуга и промышленности, и туристической отрасли:
“В июне-июле было почти 8 тысяч безработных, а в последние месяцы количество немного уменьшилось. У нас появились новые вакансии. Может быть, из-за того, что лето для туризма в Ида-Вирумаа было очень хорошее, потому что многие наши люди из других регионов Эстонии “нашли” Ида-Вирумаа. И те работодатели, которые занимаются туризмом, пострадали не так сильно.
Конечно, у нас есть промышленные предприятия, которые по-прежнему работают. И больших сокращений за это время не было. Наверное, это тоже причина”.
О массовых сокращениях в ближайшее время работодатели в Ида-Вирумаа в Кассу по безработице не сообщали, есть предупреждения только об единичных сокращениях. Для сравнения - в апреле в уезде сократили 270 человек, а за почти две недели октября - 55.
“Это тоже одна из причин, почему в Ида-Вирумаа безработица не повысилась в последние месяцы”, - сказала Аннеки Теэлахк.
В Ида-Вирумаа, в отличие от Харьюмаа и Пярнумаа, падение в сфере обслуживания не было заметно больше, чем в производственных отраслях:
“Не было такого, чтобы сектор обслуживания у нас особо пострадал”, - отметила Аннеки Теэлахк.
Больше всего безработных на Северо-Востоке - в Нарве, на втором месте - Кохтла-Ярве, что соответствует общему количеству населения.
Директор Департамента экономики и городского развития Нарвы Юрий Сайя сказал, что уровень развития гостиничного сектора, наиболее пострадавшего в коронакризис, и Ида-Вирумаа был не такой высокий, как, например, в Таллинне, поэтому и обвал сказался на городе не так сильно, как на столице. Нарва пережила летом всплеск внутреннего туризма, что поддержало на плаву сферу обслуживания, в то же время туристы, в основном, не ночевали в городе.
Самые большие и успешные промышленные предприятий в Нарве, как Fortaco Estonia или Aquaphor, по словам Юрия Сайя, - это предприятия среднего размера, а по настоящему крупная промышленность для города уже не характерна. Исключение составляют электростанции под Нарвой, на которых тоже, в основном, работают жители этого города.
“Всё еще город промышленности, но слово “крупной” я бы уже убрал, - заметил Юрий Сайя. - Промышленности у нас много, но она чаще на уровне небольших субподрядных предприятий, не глобальных заводов, а небольших мастерских. А туризм, да, растет. Если посмотреть эти два тренда развития, то промышленность в ниспадающем графике, а туризм и предоставление услуг - растут из года в год”.
Требуются упаковщики заказов и советники по моде
Как сообщил Хенри Аувяэрт, руководитель по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала для поиска работы CV Keskus, количество вакансий с конца августа до начала октября почти достигло докризисного уровня.
По сравнению с тем же периодом 2019 года (по стране вцелом) на портале вакансий CVKeskus.ee сейчас стало больше предложений о работе в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (+21%), механики и машиностроения (+7%), промышленности (+3%), а также строительства и сферы недвижимости (+2%).
Предложение работы в сфере здравоохранения, общественного питания, продаж, финансов и банковского дела, маркетинга и образования восстановилось, как минимум, до 90% от докризисного уровня.
Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года в туристическом секторе (включая отели) явно меньше предложений работы.
Тор-10 самых востребованных в Эстонии профессий по версии CV Keskus:
- Комплектовщик товаров
- Работник склада в торговле
- Помощник по закупкам
- Обслуживание клиентов
- Ввод данных
- Специалист по данным
- Офисный помощник
- Курьер
- Ассистент по маркетингу
- Советник по моде
Касса безработицы в Ида-Вирумаа также отмечает, что с стало появляться заметно больше новых рабочих мест. “Каждый месяц у нас немного повышается количество клиентов, которые вышли на работу. Если в апреле этого года почти 5% наших клиентов нашли работу, то уже в мае 9,5%, а потом - больше 10%. Так что, всё немного улучшилось”, - сказала Аннеки Теэлахк.
Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль сообщил также, что с 1 сентября зарегистрированные безработные получили право работать непродолжительное время, оставаясь при этом на учете как безработные. В течение сентября этой возможностью воспользовались по всей Эстонии 739 человек, большинство из них - женщины, которые нашли краткосрочную подработку в сфере торговли или обслуживания клиентов.