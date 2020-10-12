Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч за нарушение мер безопасности из-за коронавируса

"Суд постановил: признать юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб.", - говорится в решении судьи Оксаны Матухно.

Ранее в московском управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе футбольного матча "Спартак"-"Зенит" на домашней арене московского клуба "Открытие Арена" 3 октября.

Так, заявили в ведомстве, несмотря на проведенные накануне матча профилактические мероприятия на стадионе, во время самой игры, которую посетили более 20,7 тыс. человек при максимально загрузке стадиона в 45 тысяч, организаторы не обеспечили надлежащий контроль и не приняли эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча как болельщиками "Спартака", так и "Зенита".

По итогам административного расследования были составлены протоколы в отношении юридического лица клуба, а также генерального директора команды Шамиля Газизова.

В судебном заседании представители "Спартака" заявили, что "на матче действительно отдельными болельщиками допускались нарушения".

Вместе с тем, они отметили, что для соблюдения санитарной безопасности клуб принял ряд мер: были закуплены 58 тыс. масок и перчаток, которые на входе можно было получить бесплатно, привлечены 745 контролеров-распорядителей, делавших замечания тем, кто не соблюдал режим санитарной безопасности. На замечания, однако, по их словам, реагировали не все зрители, а силой выводить со стадиона людей работники арены не могли.