Прокуратура обжаловала решение об УДО Дацика, пытавшегося незаконно пересечь границу с Эстонией

Тосненский суд ранее в октябре согласился выпустить Дацика по УДО.

8 июня Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин были приговорены к году лишения свободы за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией по реке, на лодке. Их задержали в декабре 2019 года.

Жена Дацика Виктория утверждала, что пересечь границу хотел Вечкин, а ее муж только помогал ему выбраться из России и через Нарву "показывал ему направление", но "лодку унесло и прибило к эстонской стороне".