Берлин критикует встречу Лукашенко с оппозиционерами в тюрьме

Отвечая на вопрос корреспондента DW в понедельник, 12 октября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция Берлина остается неизменной: режим Лукашенко должен отказаться от насилия против протестующих, освободить политических заключенных и начать реальный диалог с белорусским обществом. "Одно только то обстоятельство, что встреча Лукашенко с некоторыми арестованными оппозиционерами состоялась в тюрьме, показывает, что мы не можем говорить об открытом, равноправном диалоге", - отметил Зайберт. Он вновь подчеркнул, что белорусский правитель должен "наконец распознать знаки времени и вступить в давно назревший диалог на равных с народом Беларуси".

После встречи Лукашенко с 12 представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске, длившейся несколько часов, двум ее участникам - члену инициативной группы по сбору подписей Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу - была изменена мера пресечения. В интервью, показанном государственным телеканалом "Беларусь 1", Воскресенский заявил, что разговор был конструктивным и власть готова к диалогу не только "на словах, но и на деле". Он также сообщил, что ему поручили подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались "не так общественно опасны" для Беларуси, "как казались на первом этапе".