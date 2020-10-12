Финансовая комиссия обсудила пособия Европейского союза

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что в последние годы иностранные пособия составляли около 10 % от государственного бюджета. В государственном бюджете следующего года их доля составляет 11,4 %. «Пособия Европейского союза за 2014–2020 годы можно использовать до конца 2023 года, то есть на применение этих средств есть еще три года», – сказал Кокк. Он добавил, что по заверению Министерства финансов, в значительной степени эти средства покрыты договоренностями и договорами, и министерства пообещали использовать средства в полном объеме до завершения периода. Из объема важнейших иностранных пособий на 5,4 миллиарда евро по состоянию на август были сделаны выплаты в размере 61 %.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, беспокойство вызывает скромное использование средств за текущий период. Кроме того, значительная часть средств все еще не покрыта проектами. В этом вопросе Эстония отстает от среднего показателя по ЕС. «На фоне скромного использования средств на поддержку энергоэффективности, предпринимательства, науки и исследовательской деятельности оптимизм правительства по поводу следующего периода и фонда восстановления экономики кажется необоснованным», – сказала Лаури. Она признала, что окончание программ развития во многих сферах и задержка разработки новых программ могут также препятствовать оперативному использованию европейских средств.

«Конечно, я надеюсь, что Европейский парламент и Европейская комиссия в скором времени придут к окончательному соглашению. Только после этого Рийгикогу может сделать следующие шаги со своей стороны для ратификации соглашений и принятия решений об использовании этих средств в Эстонии. А до того у нас есть только планы и надежды», – сказала Лаури.

Согласно пояснениям Министерства финансов, в процессе подготовки к использованию пособий Европейского союза за 2021–2027 гг. были заключены договоренности о предварительной программе финансирования структурных фондов, составлены партнерские соглашения и проекты программ применения, а также был проведен первый неофициальный тур переговоров с Европейской комиссией. Подготовка стратегических документов и переговоры продолжаются. Предположительно их представят на рассмотрение Европейской комиссии весной 2021 года, после того как правовые рамки на уровне Европейского союза вступят в силу. Утверждение партнерских соглашений и программы применения ожидается в июле или августе. Для подготовки внутригосударственной системы применения подготавливается проект закона о структурных пособиях. Предположительно, он будет передан в производство Рийгикогу в марте 2021 года. По предварительным расчетам, пособия можно будет начать использовать осенью.

Фонд восстановления ЕС создается как часть пакета восстановления экономики ЕС. Начата работа над программой восстановления экономики, необходимой для использования средств фонда. Параллельно была начата подготовка системы применения фонда восстановления. Право на получение помощи действует с 1 февраля 2020 года. Поэтому в программу восстановления можно задним числом включить и уже завершенную деятельность.

Согласно обзору Министерства финансов, в качестве одной из частей пакета восстановления экономики ЕС для выхода из кризиса в существующие структурные фонды будут направлены дополнительные средства на стимулирование предпринимательства, повышение эффективности сектора здравоохранения и предоставление услуг рынка труда.