Российская скорая помощь. ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Неизвестный мужчина обстрелял из ружья автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на диспетчерскую службу района, погибли три человека, еще трое ранены.

По данным экстренных служб, состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести. Стрелявший попытался убежать в лес, отмечает агентство РИА Новости. Первоначально сообщалось, что его уже задержали, однако эта информация не подтвердилась.

В диспетчерской службе района сообщили, что выехавшая на место полиция еще занимается поисками нападавшего. Очевидцы рассказали порталу nn.ru, что местных жителей попросили не покидать свои дома в целях безопасности.

В местной полиции агентству РИА Новости также подтвердили, что поиск подозреваемого продолжается.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на анонимные источники пишет, что стрелявший ждал автобус на остановке и, по всей видимости, готовился к нападению заранее. Источник агентства ТАСС утверждает, что подозреваемому 18 лет.