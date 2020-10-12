В известной тартуской школе обнаружен коронавирус

На сегодняшний день известно, что положительный тест на коронавирус сдал ученик начальной школы. В ближайшие дни должно выясниться, инфицирован ли вирусом член семьи заболевшего, обучающийся в основной школе этого же учебного заведения.

Ученики и учителя, которые были в тесном контакте с обоими детьми, перешли на дистанционное обучение. По словам Таннберг, около 20 учеников отправлены домой.

«Школа проинформирована об инциденте», - подтвердила Таннберг.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 882 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 18 дали положительный результат.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где коронавирус диагностирован у восьми человек. В Харьюмаа добавилось четыре, в Йыгевамаа — два, в Тартумаа — один новый случай. В трех коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.