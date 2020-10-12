Видео ⟩ Поджог похоронного бюро: заказчик заплатил исполнителю 400 евро наличными

Заседание длилось сегодня утром более часа, поскольку по просьбе судьи на слушании должен был присутствовать представитель пострадавшего в результате пожара Viimne Tee. Перед началом заседания ожидавший на скамье подсудимых Пылдсам попросил о медицинском обследовании, поскольку, по словам мужчины, которого трясло всем телом, он чувствовал себя плохо и жаловался на боли в ноге.

По словам Арго Кюэнемяэ, защитника Пылдсама, Таллиннская тюрьма в пятницу не дала с собой Пылдсаму в пярнуский арестный дом прописанные врачом лекарства, и подсудимый был без лекарств четыре дня. По словам бригады скорой помощи, осматривавшей Пылдсама, состояние обвиняемого было достаточно хорошим, чтобы находиться в зале суда. А поскольку тюрьма разрешила быстро отправить ему новые лекарства через защитника, судья Индрек Нуммерт решил, что нет причин откладывать судебное разбирательство и что обвиняемый может давать показания сидя.

Сарапик, представший перед судом за подстрекательство к поджогу, прикрыл лицо защитной маской и спокойно сел рядом со своим защитником Ханнесом Туду. Маску он снял после того, как журналисты покинули зал суда.

Когда прокурор Кайдо Туулмяэ кратко зачитал обвинения, подсудимые признали себя виновными и поскольку оба признали гражданский иск Viimne Tee, их защитники предложили вынести приговор без вызова свидетелей в ходе согласительного производства.

Согласно обвинению, Сарапик предстал перед судом за то, что с июня по август прошлого года срочно подстрекал Пылдсама поджечь часовню Viimne Tee, пообещав ему за это плату. Он сказал Пылдсаму, что часовню нужно сжечь, потому что, по его словам, похоронное бюро «восстало».

В ходе расследования выяснилось, что Сарапик сказал поджигателю: нужно сжечь все здание, при поджоге задействовать не менее 20 литров бензина и поджечь не менее двух окон – холодильной камеры и зала.

После этого инструктажа Сарапик еще четыре раза спросил, будет ли Пылдсам поджигать часовню. Он также сказал своему сообщнику, что нужно носить другую одежду и что телефон нельзя брать с собой. Сарапик пообещал Пылдсаму приличную сумму денег за поджог.

После нескольких разговоров Пылдсам согласился поджечь часовню, а 24 августа в 3.23 он выбил камнем со стороны двора окно траурного зала часовни на улице Силлутизе, бросил туда пластиковую канистру с горючей жидкостью. Затем он поджег тряпку, пропитанную тем же веществом и бросил ее в траурный зал, который затем загорелся.

В результате пожара как траурный зал, так и остальные помещения и предметы были повреждены огнем и копотью. Похоронному бюро нанесен материальный ущерб на сумму более 40 000 евро.

После пожара Сарапик заплатил Пылдсаму 400 евро наличными за поджог.

Пылдсам также предстал перед судом по обвинению в непристойном обращении с трупом, которое заключалось в фотографировании трупов во время работы в крематории Пярну 27 февраля и 10 марта прошлого года, что, по утверждению прокурора, в соответствии с общепринятыми нормами неприемлемо. Это обвинение не было обнародовано в зале суда из-за конфиденциальных личных данных.