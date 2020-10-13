Эксперт ⟩ Почему стоит вложить деньги в двухкомнатную квартиру в спальном районе?

Если вы подумываете о покупке двухкомнатной квартиры в спальном районе, чтобы сдавать ее внаем, откройте карту города и нанесите на нее адрес предполагаемой покупки. Улицы с крупным торговым центром поблизости и с хорошим сообщением с центром значительно привлекательнее для арендаторов, чем окраины спального района.

Может ли квартира в спальном районе стать хорошей инвестицией, зависит от нескольких факторов. В многоквартирных домах, как правило, действуют квартирные товарищества, но следует обращать внимание на размер коммунальных платежей, особенно на взятые товариществом долгосрочные ссуды на ремонт дома, на размер платежей в ремонтный фонд, на объем плановых ремонтных работ, за которые выставляются отдельные счета. Если дополнительные расходы, связанные с содержанием квартиры, будут очень высокими, это повлияет на поиск арендатора или на размер дохода, который рассчитывает получать инвестор.

При покупке квартиры для сдачи внаем должно быть ясно, кому она может подойти. Двухкомнатная квартира подходит для сдачи в аренду нескольким целевым группам: студентам, молодой паре без детей, работающему специалисту или одинокому пожилому человеку.

У спальных районов есть много преимуществ, главным из которых является хорошо налаженная инфраструктура: обычно есть транспортное сообщение с другими районами города, детские сады, школы, магазины, центры семейных врачей и другие торговые и сервисные предприятия часто находятся в пешей доступности. Обычно в таких местах есть много возможностей для занятий спортом, так как поблизости имеются тренажерные площадки, пешеходные дорожки и спортивные трассы. Такие районы часто являются очень комфортной жилой средой.

Двухкомнатные квартиры в спальных районах можно приобрести по разумной цене. Это означает, по крайней мере, теоретически, лучшую доходность от аренды и меньшую ежемесячную сумму кредита, если квартира приобретена с помощью банковского кредита. Небольшие квартиры также более ликвидны и их легче перепродать, если в этом возникнет необходимость.