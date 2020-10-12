«Вы у меня вздрогнете» ⟩ Подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ угрожает людям в Facebook

Один из подозреваемых в убийстве в Таллинне в баре на улице Ляэнемере-теэ, Роман Глуховченко, по-прежнему находится в розыске. Читатель Rus.Postimees сообщил, что недавно Глуховченко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором угрожает людям, пишущим гневные комментарии в сети. К настоящему моменту публикация удалена.
«Пост провисел около 15 часов, после чего был удален. Что это? Отчаяние? Или реальная уверенность в безнаказанности?» - задается вопросом читатель.
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что работа по поимке мужчины идет, однако в интересах следствия общественности не могут предоставить новой информации. Полиция по-прежнему ждет наводок.
В совершении убийства на Ляэнемере-теэ полиция подозревает Илью Гайдаленко (34), Максима Васильева (30) и Романа Глуховченко (32). Если Максима Васильева и Илью Гайдаленко задержать удалось, то Роман Глуховченко по-прежнему находится в розыске.
В субботу, 22 августа, утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов в связи с дракой на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми. Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.
В ходе драки пострадали еще два человека: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.
В 2014 году Харьюский уездный суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы Романа Глуховченко, который летом 2013 года в Маарду во время ссоры в баре тяжело ранил ножом своего друга и убил другого мужчину.
Суд тогда приговорил Романа Глуховченко к семи годам и шести месяца тюремного заключения. Он должен был оказаться на свободе 27 ноября 2020 года, но в итоге вышел из тюрьмы досрочно 25 июля 2018 года. Прокуратура и Вируская тюрьма не поддержали его освобождение, отметив, что заключенный опасен и вероятность совершения им нового преступления велика.
Но в 2018 году судья Ану Аммер настояла на том, что Глуховченко может быть освобожден из тюрьмы условно-досрочно под электронное наблюдение и контроль за поведением. Суд посчитал, что заключенному можно дать возможность показать, что он способен вести законопослушный образ жизни на свободе и выполнять возложенные на него обязанности. Основным условием досрочного освобождения осужденного было его законопослушное поведение. «Это должно быть продемонстрировано поведением человека во время отбывания наказания. Поведение Романа Глуховченко в тюрьме было законопослушным, дисциплинарных взысканий он не имеет», - отметил суд в своей аргументации.