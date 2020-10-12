«Вы у меня вздрогнете» ⟩ Подозревающийся в убийстве в Ласнамяэ угрожает людям в Facebook

«Пост провисел около 15 часов, после чего был удален. Что это? Отчаяние? Или реальная уверенность в безнаказанности?» - задается вопросом читатель.

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Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что работа по поимке Глуховченко идет, однако в интересах следствия общественности не могут предоставить новой информации. Полиция по-прежнему ждет наводок.

В совершении убийства на Ляэнемере-теэ полиция подозревает Илью Гайдаленко (34), Максима Васильева (30) и Романа Глуховченко (32). Если Максима Васильева и Илью Гайдаленко задержать удалось, то Роман Глуховченко по-прежнему находится в розыске.

В субботу, 22 августа, утром, чуть позже 8 часов, полиция получила вызов по поводу драки на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми. Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Потерпевший получил тяжелые ранения, его доставили в больницу, где он позже скончался.

В ходе драки пострадали еще два человека: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

В 2014 году Харьюский уездный суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы Романа Глуховченко, который летом 2013 года в Маарду во время ссоры в баре тяжело ранил ножом своего друга и убил другого мужчину.

Тогда суд приговорил Романа Глуховченко к семи годам и шести месяцам тюремного заключения. Он должен был оказаться на свободе 27 ноября 2020 года, но в итоге вышел из тюрьмы досрочно 25 июля 2018 года. Прокуратура и Вируская тюрьма не поддержали его освобождение, отметив, что заключенный опасен и вероятность совершения им нового преступления велика.