Много фото ⟩ Испанская вилла под Минском: снаружи сосновый бор, внутри — маленькая Каталония

Все это время заказчики жили в Каталонии и обращались к разным архитектурным компаниям, не теряя надежды, что однажды у них все-таки появится дача под Минском.

Точку в проекте помогло поставить архитектурное бюро Ирины Налимовой. Ирина создала светлое, наполненное воздухом пространство, смешала в интерьере разные стили и отразила любовь заказчиков к Испании.

Во-первых, важно было подчеркнуть необычный подход к конструкции: первый этаж дома выполнен из камня, второй — из дерева. Во-вторых, отразить влияние характерной испанской архитектуры, которая близка заказчикам. Эффекта испанской виллы добились за счет материалов: в экстерьере объединили клинкерный кирпич и древесину. Роль южного акцента сыграли и ставни, которые к тому же визуально увеличили окна.

Терраса и все ограждения выполнены из сибирской лиственницы. Доску намеренно не обрабатывали: под влиянием погодных условий дерево за один сезон приобрело благородный седой оттенок. После этого доску все же защитили специальными пропитками.

Из гостиной можно выйти прямо на террасу, а двор-патио развернули к лесу. Кроме основного дома, на участке есть еще одна постройка — отдельный мужской кабинет. Их соединяет длинная терраса под стеклянной крышей, с большим столом для семейных ужинов на свежем воздухе. Рядом обустроили чугунный очаг, чтобы члены семьи и гости могли любоваться живым огнем.

Из экстерьера испанские мотивы перешли в интерьер: прихожую выложили метлахской плиткой, которую можно встретить во многих интерьерах Средиземноморья. Стены намеренно не выравнивали до идеала, чтобы создать ощущение пожившего интерьера — этот прием типичен для загородного жилья в Испании. Стропильную систему по той же причине оставили открытой.

На первом этаже расположили гостиную, кухню и столовую. Контрастов или ярких цветовых пятен здесь нет: интерьер должен был стать уютным фоном для жизни. Даже портал для дровяного камина решили сделать скромным, без классических деталей, — в облицовке натуральным камнем. Оконный проем слева от него специально опустили, чтобы на широком подоконнике можно было сидеть.

В комнатах немало предметов, выполненных на заказ по эскизам архитектора, а также винтажных находок. Один из простенков между окнами заняла внушительная система стеллажей — у владельцев солидная библиотека.

Кухня — небольшое по площади, но солидное по высоте помещение. Эту особенность обыграли несколькими подвесными светильниками. Для фасадов выбрали необычный джинсовый оттенок, а основную линию кухни дополнили островом: владельцы часто готовят и просили создать для них максимум рабочих поверхностей.

Главным требованием к столовой был большой стол, чтобы разместилась вся семья. Две высокие витрины решают вопросы хранения столовых аксессуаров, а локальный свет над столом создает уютное настроение.

Иронии добавляет картина «Давид» Владимира Цеслера — прогрессивная интерпретация классического канона. «Я не люблю следовать одному стилю и часто смешиваю в одном пространстве предметы из разных эпох», — рассказывает автор проекта.

Главная спальня — изолированный блок: из нее можно попасть и в будуар хозяйки, и в ванну хозяина. Изголовье кровати разместили в нише между входами. Кровать привезли из Испании, а люстру — из Венеции, она сделана из муранского стекла. Предметы с характером легко прижились в новом интерьере.

В своей ванной хозяйка хотела видеть театральные мотивы, поэтому вместо утилитарного помещения Ирина Налимова создала настоящий будуар. В главной роли вновь оказался античный красавец Давид, точнее, его губы. Хрустальную люстру хозяйке подарила бабушка.