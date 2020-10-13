Студия Postimees: Света Григорьева о реакции общества на ее выступление
Насколько изменило резонансное выступление на президентском приеме жизнь Светы Григорьевой? Кого оно удивило? Достигнута ли изначальная цель?
Смотрите интервью в студии Postimees в 14:30!
- Почему общество так бурно отреагировало на выступление молодого хореографа?
- Насколько ожидаемой для Светы Григорьевой была такая реакция?
- Отразилась ли происходящее на ее жизни и творчестве?
- Готово ли общество к спокойному обсуждению озвученных тем?
- Почему, на ее взгляд, Эстония медлит с принятием закона о введении уголовной ответственности за разжигание ненависти?