Вт, 13.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • Студия Postimees: Света Григорьева о реакции общества на ее выступление

Студия Postimees: Света Григорьева о реакции общества на ее выступление
14:30

Насколько изменило резонансное выступление на президентском приеме жизнь Светы Григорьевой? Кого оно удивило? Достигнута ли изначальная цель?

Смотрите интервью в студии Postimees в 14:30!

  • Почему общество так бурно отреагировало на выступление молодого хореографа?
  • Насколько ожидаемой для Светы Григорьевой была такая реакция?
  • Отразилась ли происходящее на ее жизни и творчестве?
  • Готово ли общество к спокойному обсуждению озвученных тем?
  • Почему, на ее взгляд, Эстония медлит с принятием закона о введении уголовной ответственности за разжигание ненависти? 

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