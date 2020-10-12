Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в эстонских вузах

Главное же опасение вузов связано с тем, что в будущем Эстония может потерять множество талантливых специалистов, которые не смогут позволить себе учебу в местных университетах. Поэтому Эстонский совет ректоров направил государству обращение с целью пересмотреть пункты законопроекта.