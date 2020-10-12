Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в эстонских вузах

Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в высших учебных заведениях Эстонии в полном объеме. Во вторник конституционная комиссия парламента начнет обсуждение законопроекта, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Главное же опасение вузов связано с тем, что в будущем Эстония может потерять множество талантливых специалистов, которые не смогут позволить себе учебу в местных университетах. Поэтому Эстонский совет ректоров направил государству обращение с целью пересмотреть пункты законопроекта.
В Министерстве образования и науки не противятся разработке подобного законопроекта, но считают, что при этом следует оставить механизм, позволяющий делать исключения в конкретных случаях.