Пн, 12.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в эстонских вузах

Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в эстонских вузах

Иностранные студенты рядом с главным зданием Тартуского университета. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Студентов из третьих стран могут обязать оплачивать учебу в высших учебных заведениях Эстонии в полном объеме. Во вторник конституционная комиссия парламента начнет обсуждение законопроекта, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Главное же опасение вузов связано с тем, что в будущем Эстония может потерять множество талантливых специалистов, которые не смогут позволить себе учебу в местных университетах. Поэтому Эстонский совет ректоров направил государству обращение с целью пересмотреть пункты законопроекта. 

В Министерстве образования и науки не противятся разработке подобного законопроекта, но считают, что при этом следует оставить механизм, позволяющий делать исключения в конкретных случаях.

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