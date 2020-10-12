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В Минске продолжаются протесты с требованием перемирия, начавшиеся еще в августе. На улицы в понедельник вышли пенсионеры в рамках марша "Бабушки с народом", а заместитель главы МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять. На дипломатическом уровне сегодня Евросоюз заявил о готовности включить лично Александра Лукашенко в санкционный список, чего раньше не делал.

Getty Images Пенсионеры, как и другие протестующие, требуют проведения в Беларуси новых выборов.

В понедельник в центре Минска продолжались массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов и милицейского насилия: на улицы столицы Беларуси вышли пенсионеры, проводившие марш под названием "Бабушки с народом". Заместитель главы белорусского МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять. Тем временем Евросоюз заявил, что если ситуация в стране не улучшится, против президента Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции.

В марше пенсионеров, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент агентства ТАСС, неподалеку от Белорусского национального технического университета к акции присоединились студенты, которых начала задерживать милиция.

По данным портала Tut.by, пенсионеры попытались отбить молодых людей, в этот момент люди в темных костюмах и балаклавах - возможно, сотрудники правоохранительных органов, - начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты или петарды.

Во время акции "Бабушки с народом". Reuters

Акции, прошедшие в столице в минувшие выходные, тоже закончились жесткими задержаниями. По данным правозащитного центра "Весна", в течение воскресенья было задержано больше 600 человек.

В понедельник заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы применять против демонстрантов оружие. "Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - сказал он.

Избиения в воксресенье

Воскресные столкновения между ОМОНом и протестующими начались практически сразу после начала акции у стелы "Минск - город-герой". Силовики использовали перцовые баллончики, а протестующие бросали в них бутылки. Драка закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок и щитов.

В числе избитых в Минске оказался и Никита Домрачев - брат знаменитой белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой. Он говорит, что в момент задержания при нем не было никакой символики, в акциях протеста он не участвовал и когда на него набросились силовики, он ехал на велосипеде.

Никита Домрачев прислал свои фотографии после избиения журналистам портала Tut.by. Момент его жесткого задержания также попал на видео.

"Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить, - цитирует Tut.by Домрачева. - У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Я испугался за свой велосипед - он у меня уже 10 лет и очень мне дорог, я пытался вырваться, чтобы уберечь его".

По словам Домрачева, его закинули в микроавтобус. "Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую. Однако мне говорили, что вызывать ее не будут, доктор будет в РУВД", - утверждает брат биатлонистки. Он добавляет, что после этого его привезли в РУВД, дали подписать протокол об участии в несанкционированном митинге, а затем скорая отвезла его в больницу.

Тихановская: правительства в изгнании быть не должно

Светлана Тихановская - основной соперник Лукашенко на прошедших летом президентских выборах - в понедельник призвала жителей Беларуси продолжать протесты и требовать новых выборов.

"Мы продолжаем действовать мирно и стоять на своём: требовать переговоров о новых выборах. Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался с политзаключенными как заложниками, с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в телеграм-канале "Пул первой".

Светлана Тихановская. Getty Images

Тихановская также дала интервью порталу Tut.by. Она рассказала о своих встречах с европейскими политиками - президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими. Также она заявила, что не видит себя главой белорусского правительства в изгнании.

"Мы против этого, эта схема уже не сработает, нам нужно что-то оригинальное, новое и креативное. Ситуация у нас нестандартная - такой должен быть и подход", - заявила она.

Тихановская прокомментировала сообщения о том, что ЕС готовится ввести личные санкции против Александра Лукашенко.

"Санкционный список никого не пугает, он довольно символичен, но Лукашенко должен в нем быть. Я четыре дня пыталась это донести до европейских политиков. Они ведь все признали Лукашенко нелегитимным, задекларировали это, а в список не включили. Какой коридор для диалога вы ему оставляете? У нас в Беларуси много официальных лиц, с которыми можно вести диалог, и то, что вы включите его в санкционный список на въезд в ЕС и блокировку счетов, не значит, что вы не можете общаться с ним дальше", - заявила она. Интервью, судя по всему, было записано до объявления о решении ЕС применить санкции к Лукашенко.

ЕС угрожает Лукашенко санкциями

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на встрече в понедельник заявили, что против Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции за жестокое подавление протестных акций. При этом главы европейских внешнеполитических ведомств пока не поддержали предложение Германии, которая настаивала, что меры против белорусского лидера нужно вводить уже сейчас.

До сих пор ЕС не принимал мер в отношении самого Лукашенко, надеясь склонить его к диалогу с оппозиционными силами.

В заявлении министров сказано, что ЕС "решительно осуждает насилие, к которому прибегают белорусские власти" и Евросоюз "готов предпринять дальнейшие ограничительные меры, в том числе против различных структур и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко".

"Евросоюз сузит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, усилит поддержку народа и гражданского общества Беларуси и соответствующим образом переформатирует политику оказания финансовой помощи, - говорится в заявлении ЕС. - В соответствии с этим решением, ЕС незамедлительно предложил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ".

Министр иностранных дел председательствующей на данный момент в ЕС Германии Хайко Маас настаивал, что санкции против Лукашенко нужно ввести уже сейчас, после воскресных событий в Минске, когда против демонстрантов были применены водометы и светошумовые гранаты, сотни людей были задержаны.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается, мирных демонстрантов арестовывают, и мы должны решить, что делать с этим дальше", - заявил Маас по прибытии на встречу в Люксембурге. - Я предложил выработать новый пакет санкций. И Лукашенко должен оказаться среди тех, кого они затронут", - добавил Маас.

Санкции против белорусских чиновников США и ЕС ввели еще в начале сентября. В санкционном списке Евросоюза около 40 лиц, но Лукашенко в нем пока нет.

В числе тех, против кого введены санкции США - министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, секретарь ЦИК Елена Дмухайло и другие.