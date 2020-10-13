Любой житель многоквартирного дома может участвовать в специальных мероприятиях для КТ

Весной этого года в Таллинне приступила к работе комиссия по квартирным товариществам, чьей главной целью было стать примирительным органом между квартирными товариществами, членами квартирных товариществ и официальными учреждениями.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, в ходе своей работы комиссия будет помогать решать спорные вопросы без обращения в суд, поскольку причиной многих недоразумений очень часто является неправильная трактовка законодательства.

«В приступившую весной к работе комиссию быстро поступило достаточное количество заявлений, что показывает необходимость работы такого органа, - сказала Эха Вырк. – Как правило, люди обращаются в комиссию с тем, чтобы им помогли решить внутренние разногласия без требующего времени и финансов судебного разбирательства. Поэтому мы пришли к выводу, что до обращения в суд было бы разумно обратиться в такую комиссию, где можно было бы прийти к соглашению и уяснить законодательные нюансы таким образом, чтобы все стороны смогли между собой договориться и продолжить нормальное общение в квартирном товариществе».

Также вице-мэр добавила, что к работе комиссии привлечены разные городские учреждения, чтобы согласовать практику производства и в конечном итоге изменить законодательство.

По словам члена комиссии, бывшего председателя Харьюского уездного суда Хельве Сяргава, как руководство квартирных товариществ, так и члены квартирных товариществ многие годы ждали создания комиссии, подобной комиссии по разрешению трудовых споров или же комиссии по аренде, где можно было бы во внесудебном порядке по возможности быстро, без государственной пошлины и прочих расходов решить проблемы.

«Продолжат свою работу и семинары, цель которых - предложить жителям многоквартирных домов знания в разных областях и помочь найти оптимальные решения при взаимодействии квартирного товарищества и собственников квартир, - сказала вице-мэр Эха Вырк. - Семинары спланированы таким образом, что первая часть является информативной, теоретической: например, знакомство с законодательством. После этого присутствующие на месте участники семинара могут посоветоваться с экспертами». Вице-мэр также добавила, что на месте имеются дезинфицирующие средства, а присутствующих просят соблюдать безопасную дистанцию.

«В октябре обсудим со специалистами Департамента городского планирования оформление необходимой для проведения строительных работ документации, - продолжила Эха Вырк. - Хотя в Таллинне сейчас очень много домов, обретших новый облик благодаря приведенным в порядок дворам или озеленению, все еще остаются квартирные товарищества, до сих пор не осмелившиеся или не сумевшие полностью отремонтировать дом с помощью кредита. В конце октября состоится вебинар, на который приглашен представитель банка. Он уточнит, какие документы нужно предоставить, ходатайствуя о займе».

Расписание семинаров для членов квартирных товариществ в октябре 14.10 В Центре русской культуры семинар на тему «О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ», на русском языке. 28.10 Вебинар на тему «30 минут с представителем банка на тему кредитования КТ», на страничке Департамента городского имущества в Фейсбуке, вебинар состоится на эстонском языке. 29.10 В центре обучения Таллиннской скорой помощи семинар на тему «О ходатайствах на получение различных разрешений и их необходимость при планировании строительных работ в КТ», на эстонском языке.

Все семинары начинаются в 17.30. В них может принять участие каждый житель Таллинна, который живет в многоквартирном доме.

Программу семинаров можно найти на странице Таллинна в интернете: https://www.tallinn.ee/est/Korteriuhistu. Там же доступна регистрация на семинары как на эстонском, так и русском языке.