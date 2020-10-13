"Сожги себя, шлюха!": Школьная уборщица поплатилась работой из-за интернет-свидания

Директор школы, по словам Эве, на основании полученного письма овинила ее в связи с несовершеннолетним.

По словам Эве, больше всего ее задело то, что директор школы ни разу не выслушала ее рассказ, а восприняла анонимное письмо как стопроцентную правду.

Эве было предложено подписать зявление об уходе с работы по согласию сторон. Поскольку Раквере - город маленький, Эве по сей день не нашла новой работы и даже боится ходить по городу из-за этой клеветы.

Фактически Эве не была уволена, но сама она считает, что директор школы подтолкнула ее к этому и подсунула заявление на подпись когда она находилась в уязвимом положении. Сегодня Эве чувствует себя лучшие и хочет пойти в комиссию по трудовым спорам и доказать свою правоту.

Эве также обращалась по этому делу в полицию, но там ей сказали, что полиция не может помочь и ей нужно обращаться в суд, но на это у Эве денег нет.

Анне Ныгу в телефонном разговоре отказалась комментировать случившееся, сославшись на то, что это деликатная тема.

Позже в письменном виде Анне Ныгу уведомляет ведущую Kuuuurija Катрин Лучт, что уход Эве с работы произошел по ее инициативе:

"Действительно, трудовые отношения с Эве Ээльма были прекращены по соглашению сторон, и мы не отрицаем, что инициатива о прекращении трудовых отношений исходила от нас. Причина, по которой мы сделали такое предложение, связана с сотрудником, и как бы мы ни хотели, мы не можем опубликовать детали. Мы не заставляли ее где-либо расписываться. Мы - учреждение, занимающееся детьми, и дошедшая до нас информация не позволяла продолжать трудовые отношения с ней даже на один день".

Как отмечает представитель Трудовой инспекции Кайре Саареп, никто не запрещает расторгнуть договор по соглашению сторон, но если вы были уволены, вы можете это оспорить, тогда как доказать, что вас вынудили поставить подпись под заявлением, практически невозможно.

Сам Маргус Мауно Куузик рассказал Катрин Луст совсем иную версию событий. По его словам, все обнаженные фотографии Эве прислала ему сама, причем еще до того, как состоялась их встреча вживую. А после свидания, как утверждает, мужчина, Эве написала о нем в Фейсбуке, выставив преступником и маньяком, так что его ответные действия были лишь защитной реакцией.

Маргус Мауно не отрицает что анонимно связался со школой и отправил туда фотографии Эве, и признает, что это был не самый умный поступок.