"Сожги себя, шлюха!": Школьная уборщица поплатилась работой из-за интернет-свидания

Попытка женщины средних лет найти любовь и дружбу в интернете закончилась потерей работы и горьким разочарованием, хотя сразу сложно сказать, кто в этой истории пострадавший. Об этом рассказывает новый эпизод программы Kuuuurija.
53-летняя Эве за свою жизнь работала в охране, была детской няней, посудомойкой, а последние три года работала в Раквереской частной гимназии уборщицей. По ее словам, у нее никогда раньше не возникало проблем на рабочем месте.
На работу в Ракверескую частную гимназию Эве попала через танцевальную школу, где она училась старинным танцам. Занятия проходили в помещениях Раквереской частной гимназии. Там она познакомилась с директором этой школы Анне Ныгу, которая и позвала ее на работу.
Кроме того, в этом году Эве познакомилась в Фейсбуке с неким Маргусом Мауно Куузиком. Как вспоминает Эве, сначала где-то в комментариях они заметили друг друга, а потом начали общаться в мессенджере. Дело дошло до того, что летом Эве приехала в Таллинн на свидание с другом по переписке и пошла с ним кино.
Более того, после свидания она осталась на ночь у Маргуса Мауно дома в Мустамяэ.
Но дальше этого свидания, судя по всему, дело не пошло, и мужчина рассердился и начал изводить женщину у нее за спиной - а именно отправлять ей на работу письма про нее.
Также Эве стала получать от бывшего приятеля осокрбительные смски, в них, кроме всего прочего говорилось, что ее уволят с работы, что она якобы била детей в школе, занималась с ними сексом и предлагала секс-услуги.
Одно из самых примечательных сообщений отправленных с акаунта Маргуса Мауно гласило будто бы Маргус Мауно умер и во всем этом виновата Эве, а сообщение писал его друг. Позднее правда, выясняется, что Маргус Мауно все таки жив и якобы лежит в больнице в коме. Некоторые сообщения приходили якобы от лица префектуры, но все также с аккаунта Маргуса Мауно.
Эве не отвечала на эти сообщения, а мужчина продолжал ее терроризировать. Наконец, в одном из сообщений Куузик обещает связаться с начальством Эве. Уборщица простодушно решила, что последнее сообщение было пустой угрозой. Она еще не знала что Маргус Мауно Куусик действительно свяжется с гимназией.
В какой-то момент дело дошло до того, что директор школы, в которой работала Эве, Анне Ныгу вызвала ее к себе в кабинет.
Анне Ныгу является директором частной гимназии Раквере и основателем частной школы по интересам «Каур». Она также является основателем и руководителем раквереского Art Cafe. По ее инициативе в Раквере проходят занятия балетом, она поддерживает различные местные фестивали и культурные мероприятия. Анне Ныгу также удостоена высшего знака отличия Раквере - Раквереской короны.
По словам Эве, на столе у Анне Ныгу уже лежали распечатки писем с клеветой в адрес уборщицы, включая ее фотографии в обнаженном виде. Как уверяет Эве, Маргус Мауно тайно сделал эти фотографии, когда она ночевала у него.
Директор школы, по словам Эве, на основании полученного письма овинила ее в связи с несовершеннолетним.
По словам Эве, больше всего ее задело то, что директор школы ни разу не выслушала ее рассказ, а восприняла анонимное письмо как стопроцентную правду.
Эве было предложено подписать зявление об уходе с работы по согласию сторон. Поскольку Раквере - город маленький, Эве по сей день не нашла новой работы и даже боится ходить по городу из-за этой клеветы.
Фактически Эве не была уволена, но сама она считает, что директор школы подтолкнула ее к этому и подсунула заявление на подпись когда она находилась в уязвимом положении. Сегодня Эве чувствует себя лучшие и хочет пойти в комиссию по трудовым спорам и доказать свою правоту.
Эве также обращалась по этому делу в полицию, но там ей сказали, что полиция не может помочь и ей нужно обращаться в суд, но на это у Эве денег нет.
Анне Ныгу в телефонном разговоре отказалась комментировать случившееся, сославшись на то, что это деликатная тема.
Позже в письменном виде Анне Ныгу уведомляет ведущую Kuuuurija Катрин Лучт, что уход Эве с работы произошел по ее инициативе:
"Действительно, трудовые отношения с Эве Ээльма были прекращены по соглашению сторон, и мы не отрицаем, что инициатива о прекращении трудовых отношений исходила от нас. Причина, по которой мы сделали такое предложение, связана с сотрудником, и как бы мы ни хотели, мы не можем опубликовать детали. Мы не заставляли ее где-либо расписываться. Мы - учреждение, занимающееся детьми, и дошедшая до нас информация не позволяла продолжать трудовые отношения с ней даже на один день".
Как отмечает представитель Трудовой инспекции Кайре Саареп, никто не запрещает расторгнуть договор по соглашению сторон, но если вы были уволены, вы можете это оспорить, тогда как доказать, что вас вынудили поставить подпись под заявлением, практически невозможно.
Сам Маргус Мауно Куузик рассказал Катрин Луст совсем иную версию событий. По его словам, все обнаженные фотографии Эве прислала ему сама, причем еще до того, как состоялась их встреча вживую. А после свидания, как утверждает, мужчина, Эве написала о нем в Фейсбуке, выставив преступником и маньяком, так что его ответные действия были лишь защитной реакцией.
Маргус Мауно не отрицает что анонимно связался со школой и отправил туда фотографии Эве, и признает, что это был не самый умный поступок.
"Все было бы по-другому если бы ты мне хотя бы слово прислала в ответ. Все, что у нас произошло - всего этого могло бы не быть, если бы ты хотя бы просто по человечески написала: извини мол, между нами все кончено. Но ты начала меня использовать", - обращается Маргус Мауно к Эве в эфире Kuuuurija.