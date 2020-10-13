Три признака вашей готовности к покупке недвижимости

Многие люди приступают к покупке недвижимости, не думая о своем финансовом положении и собственной психологической готовности, пишет Kodustiil.
Покупка недвижимости может оказаться неудачной или вообще не состояться, если будет сделана не вовремя или непродуманно. Следует учитывать не только состояние собственного счета, но и экономические показатели. Важно выбрать время, чтобы практически все условия способствовали покупке жилья.
Первый взнос
Один надежный признак, говорящий о вашей готовности к покупке, это накопленная на банковском счете необходимая сумма. Если ее хватает на первоначальный взнос - это сигнал к дальнейшим действиям.
Вы нравитесь банку как клиент
Если банк сам предлагает вам, например, потребительский кредит, это значит, что как клиент вы удовлетворяете определенным требованиям финансового учреждения, а следовательно, по его мнению, сможете дисциплинированно выплачивать на протяжении нескольких десятилетий и ипотечный кредит.
Дополнительные расходы
Покупка жилища всегда сопровождается дополнительными расходами на оформление документов, оплату госпошлины и нотариального сбора, а также расходов на переезд и покупку новых вещей для нового дома.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!