Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно

По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2. Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно - в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

По словам руководителя исследования, доктора Марка Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.

Между тем в Германии стремительно растет число положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Вторая волна коронавируса рискует стать заметно выше первой, захлестнувшей Германию в марте-апреле и парализовавшей на несколько недель экономическую и общественную жизнь в стране. Тем не менее на очередном заседании немецкого правительства 12 октября о повторном локдауне речи не было. Главные приоритеты сейчас - сохранить на плаву экономику, а также оставить открытыми школы и вузы.