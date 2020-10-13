Тестов на коронавирус с каждым днем делается все меньше

Если в середине сентября в Эстонии ежесуточно делалось около 3000 тестов на COVID-19, то в первой половине октября число тестов упало ниже 2000 в сутки, а на выходных - ниже 1000, пишет Rus.ERR.
Масштабы тестирования стали снова увеличиваться в августе, а с середины сентября число тестов приближалось к 3000 в сутки.
Однако с прошлой недели число тестов снова начало снижаться вместе с выявляемыми случаями заражения.
В Департаменте здоровья объясняют это завершением мониторингового исследования к концу первой недели октября, поскольку тесты в рамках исследования попадали в общую статистику. Например, на последнем этапе исследования в течение двух недель было протестировано около 5000 человек - соответственно, завершение исследования могло сократить число тестов на 400-500 в день.
В то же время наблюдается рост числа тестов, берущихся у прибывающих в Эстонию морским, воздушным и наземным транспортом: в сентябре сотрудники Synlab взяли 16 300 проб, из которых 64 оказались положительными, а за 11 дней октября было взято 8400 тестов, т.е. уже половина сентябрьского количества (37 из которых были положительными).