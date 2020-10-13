Тестов на коронавирус с каждым днем делается все меньше

Масштабы тестирования стали снова увеличиваться в августе, а с середины сентября число тестов приближалось к 3000 в сутки.

Однако с прошлой недели число тестов снова начало снижаться вместе с выявляемыми случаями заражения.

В Департаменте здоровья объясняют это завершением мониторингового исследования к концу первой недели октября, поскольку тесты в рамках исследования попадали в общую статистику. Например, на последнем этапе исследования в течение двух недель было протестировано около 5000 человек - соответственно, завершение исследования могло сократить число тестов на 400-500 в день.