Вт, 13.10.2020
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Людмила Рождественская

В Риге пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

Рига.

ФОТО: Kristjan Teedema

С сегодняшнего дня пассажиры общественного транспорта в Риге, которые не пользуются масками для лица, должны считаться с тем, что их могут высадить из транспорта, сообщил агентству BNS мэр Риги Мартиньш Стакис.

На заседании комиссии по гражданской обороне в понедельник было отмечено, что люди проинформированы об обязательном требовании использовать маски в общественном транспорте. Большинство пассажиров используют маски, но есть и те, кто не делает этого не по незнанию, а из-за убеждений.

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые маски используют.

Поэтому с сегодняшнего дня следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта. "Время, когда [за неиспользование маски] только высказывалось предупреждение, прошло", - подчеркнул Стакис.

В первые дни после введения требования о ношении масок в общественном транспорте Риги за отсутствие масок пассажиров не высаживали, а делали предупреждение, так как существовала вероятность, что люди могли не знать о новом требовании.

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