В Риге пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

На заседании комиссии по гражданской обороне в понедельник было отмечено, что люди проинформированы об обязательном требовании использовать маски в общественном транспорте. Большинство пассажиров используют маски, но есть и те, кто не делает этого не по незнанию, а из-за убеждений.

Стакис подчеркнул, что эти люди не должны подвергать риску других жителей, которые маски используют.

Поэтому с сегодняшнего дня следует иметь в виду, что при отказе надеть маску человека могут высадить из общественного транспорта. "Время, когда [за неиспользование маски] только высказывалось предупреждение, прошло", - подчеркнул Стакис.