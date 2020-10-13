В Рийгикогу обсудят запрет пушных ферм

«Мы действительно очень рады, что все больше членов Рийгикогу поддерживает решение, согласно которому пушные фермы не являются частью будущего Эстонии. Благодаря этому благоприятному для животных решению мы бы присоединились к той половине стран Европейского cоюза, которые уже запретили пушные фермы. Поддержка как среди общественности, так и в рядах членов Рийгикогу сейчас выше, чем когда-либо, и мы положительно настроены на то, что законопроект о запрете пушных ферм будет наконец принят», – заявила президент организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.