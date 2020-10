Трамп заявил, что чувствует себя после перенесенного COVID-19 прекрасно

В то же время несколько крупных медиаорганизаций США не разрешили своим журналистам отправиться на предвыборные мероприятия вместе с Трампом из-за опасности заражения COVID-19, сообщает The New York Times.

Наряду с The New York Times, отмечает издание, ехать с президентом своим журналистам запретили The Wall Street Journal и The Washington Post. Кроме того, исполнения обязанностей журналистов пресс-пула в последние дни избегали сотрудники газет BuzzFeed News, Politico и Hearst.