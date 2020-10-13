Трамп заявил, что чувствует себя после перенесенного COVID-19 прекрасно

"Сейчас они (врачи) говорят, что у меня иммунитет. Я чувствую себя таким сильным", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

"Я борюсь за то, чтобы мы уничтожили вирус, восстановили экономику и спасли нашу страну от радикальных левых", - сказал президент США.

По его словам, его соперник по предвыборной гонке Байден в случае своего избрания будет препятствовать экономическому восстановлению США и продлевать пандемию.

"Байден остановит наше восстановление, задержит выпуск вакцины, продлит пандемию и уничтожит экономику Флориды драконовской, ненаучной блокировкой", - заявил он.

Трамп в очередной раз обвинил Байдена в том, что его контролируют "левые экстремисты", и назвал бывшего вице-президента психически непригодным для президентства.

"Он забыл имя Митта Ромни (сенатор-республиканец), он не знал, в каком он штате", - отметил президент США, говоря о выступлении Байдена.

Трамп отметил, что у лидеров России, Китая и КНДР - на 100% острый ум, а у Байдена нет. "У него не 100%, не 80%, не 60%", - заявил президент США. - У него не осталось сил. Если он победит, страной будут управлять левые радикалы".

Во время митинга Трамп был без медицинской маски, как и многие его сторонники.

Президент США выглядел энергичным на протяжении всего своего выступления, хотя оно и было короче обычного.

В течение последних 10 дней Трамп был вне предвыборной кампании, так как проходил лечение от COVID-19.

Тесты на COVID-19 президента США уже несколько дней подряд показывают отрицательные результаты, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

"В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов на COVID-19 президента я могу сообщить вам, что его тесты в течение нескольких последних дней отрицательные", - говорится в служебной записке Конли пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинани, опубликованной в ее твиттере.

Лечащий врач Трампа не предоставил обновленной информации о том, какие лекарства Трамп, может быть, все еще принимает.

При этом местные СМИ отмечают, что у президента была видна повязка на руке в субботу, когда он выступал перед сторонниками в Белом доме, а также в понедельник, когда он поднялся на борт своего самолета для поездки во Флориду. Это вызывает предположение, что он все еще может получать внутривенные инъекции.

Трамп был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где лечился от COVID-19, неделю назад.

Президент США собирается вернуться к активной предвыборной кампании: после Флориды у него запланированы мероприятия в Пенсильвании, Айове и Северной Каролине.

В то же время несколько крупных медиаорганизаций США не разрешили своим журналистам отправиться на предвыборные мероприятия вместе с Трампом из-за опасности заражения COVID-19, сообщает The New York Times.

Наряду с The New York Times, отмечает издание, ехать с президентом своим журналистам запретили The Wall Street Journal и The Washington Post. Кроме того, исполнения обязанностей журналистов пресс-пула в последние дни избегали сотрудники газет BuzzFeed News, Politico и Hearst.

Отмечается, что это вынудило Ассоциацию корреспондентов Белого дома (WHCA) искать других журналистов для выполнения обязанностей пресс-пула администрации президента.

"У репортеров Белого дома были опасения относительно своей безопасности и им было некомфортно путешествовать с президентом в это время", - заявила Элизабет Бумиллер, глава вашингтонского бюро Times.