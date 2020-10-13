Вт, 13.10.2020
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Хендрик Эвертссон
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Подозревающегося в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

Подозревающегося в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым.

ФОТО: Mikhail Solunin/Mikhail Solunin/TASS

Найдено тело подозревающегося в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили «Интерфаксу» в региональном СУ СКР.

«Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское», – сообщил собеседник агентства.

Между тем, пресс-служба региональной полиции сообщает, что полицейские совместно с представителями Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

«По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей», – говорится в сообщении.

В Росгвардии «Интерфаксу» уточнили, что подозреваемого нашли в 7:12, а к месту, где он находился, вышли ближе к утру: «Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, решили дождаться, когда наступит светлое время». Тело нашли на окраине Большеорловского, рядом с погибшим было два ружья.

Ранее сообщалось, что в понедельник в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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