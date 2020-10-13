Коронавирус подтвержден у 25 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 11 человек. В Ида-Вирумаа добавилось семь, в Йыгевамаа и Вильяндимаа по одному новому случаю. В пяти коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 44,77.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением через членов семьи и знакомых, в одном случае человек подхватил вирус на работе. В двух случаях он был привезен из России. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших (13 клиентов в пять работников). Очаг в школе Силламяэ затронул 27 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 963 человека, из которых заражен 201.

Из новых случаев в Харьюмаа семь произошли в Таллинне. В одном случае речь идет о семейном заражении, обстоятельства других случаев выясняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшим из которых является очаг в больнице, где заразились 42 человека. В очаге столичной школы насчитывается 39 человек. С первым очагом на рабочем месте связано 39 человек, со вторым очагом на рабочем месте — восемь, со вспышкой в кругу семьи и знакомых – пять. Третья вспышка на рабочем месте коснулась семи человек.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1673 человека, из которых больны 288.

Случай в Йыгевамаа связан с близким контактом с носителем вируса. Больной из Тартумаа заразился посредством рабочего контакта. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 290 человек, из которых заболели 40. Лыунаское региональное отделение работает с одним очагом — речь идет о вспышке на рабочем месте, охватившей 24 человека.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 92 человека, из которых заболели 25. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).

В больничном лечении нуждаются 32 человека

По состоянию на утро 13 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали двух человек, открыли две новые истории болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 497 случаев заболевания COVID-19 у 483 человек.