Коронавирус подтвержден у 25 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1999 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 25 дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус диагностирован у 11 человек. В Ида-Вирумаа добавилось семь, в Йыгевамаа и Вильяндимаа по одному новому случаю. В пяти коронапозитивных случаях место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 44,77.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением через членов семьи и знакомых, в одном случае человек подхватил вирус на работе. В двух случаях он был привезен из России. Всего в Идаском регионе семь активных очагов. С очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве - восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших (13 клиентов в пять работников). Очаг в школе Силламяэ затронул 27 человек, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 963 человека, из которых заражен 201.
Из новых случаев в Харьюмаа семь произошли в Таллинне. В одном случае речь идет о семейном заражении, обстоятельства других случаев выясняются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшим из которых является очаг в больнице, где заразились 42 человека. В очаге столичной школы насчитывается 39 человек. С первым очагом на рабочем месте связано 39 человек, со вторым очагом на рабочем месте — восемь, со вспышкой в кругу семьи и знакомых – пять. Третья вспышка на рабочем месте коснулась семи человек.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1673 человека, из которых больны 288.
Случай в Йыгевамаа связан с близким контактом с носителем вируса. Больной из Тартумаа заразился посредством рабочего контакта. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 290 человек, из которых заболели 40. Лыунаское региональное отделение работает с одним очагом — речь идет о вспышке на рабочем месте, охватившей 24 человека.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 92 человека, из которых заболели 25. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).
В больничном лечении нуждаются 32 человека
По состоянию на утро 13 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждалось 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали двух человек, открыли две новые истории болезни. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 497 случаев заболевания COVID-19 у 483 человек.
По состоянию на 13 октября выздоровело 3015 человек. Из них истории болезни 2290 человек (76,0%) завершены, у 725 человек (24,0%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии было сделано более 235 000 тестов на коронавирус, из них 3908 или 1,66 процента оказались положительными.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.
Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.
Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на работе. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточено и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 156 469 раз, 92 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.