Нестор: коронакризис не превратился в финансовый кризис

Экономика зиждется на доверии, когда доверие исчезает, исчезает и экономический рост. Хотя этому трудно найти серьезные научные подтверждения, история показывает, что экономический спад оказывается особенно продолжительным и серьезным, когда подорвано доверие к банкам и финансовой системе. Недавний пример тому – финансовый кризис 2008 года. Хотя вследствие коронакризиса уже сегодня ВВП многих стран снизился больше, чем во время финансового кризиса, это не сопровождалось серьезной паникой среди банков и их клиентов. Доверие к финансовой системе сохраняется благодаря готовности центральных банков поддерживать коммерческие банки. Помимо прямого кредитования, были снижены буферные резервы капитала и упрощены различные учетные коэффициенты, которые банки обычно должны соблюдать для обеспечения ликвидности. Это, в свою очередь, позволило банкам проявить снисходительность к своим клиентам, предоставляя им платежный отпуск, чтобы они могли пережить худшие времена. Без этих шагов мы, вероятно, оказались бы сегодня в состоянии полного экономического хаоса.

Капитализация эстонских банков очень высока по сравнению с остальной Европой и не вызывает особого беспокойства у местных органов финансового надзора. Однако коронакризис повлиял на поведение клиентов, сделав жителей Эстонии более консервативными в финансовых вопросах. Собранные Банком Эстонии данные по депозитам и кредитам физических лиц в коммерческих банках показывают резкое изменение в самом начале кризиса, в марте-апреле. Всего за два месяца сумма на счетах домохозяйств-резидентов увеличилась на 360 миллионов евро, или почти на 4,5%. И сегодня люди имеют на своих банковских счетах на 11% больше денег, чем год назад, что намного опережает рост доходов населения. Поэтому в нынешнем году ожидается еще более резкий рост и без того растущей год от года нормы сбережений. С другой стороны, конечно, ясно также, что не всем удалось сберегать больше во время кризиса; те, кто потерял работу, были вынуждены использовать свои предыдущие сбережения, чтобы справиться с трудностями. Последние месяцы как раз и показали, что рост депозитов значительно замедлился. В августе объем депозитов физических лиц в банках увеличился всего на 0,2%, что равнозначно годовому темпу роста всего в 2,4%. Помимо более высокой безработицы, для этого есть и другие причины. Во-первых, рост заработной платы во втором квартале замедлился до 1%. Во-вторых, восстанавливается уверенность потребителей, и домохозяйства тратят деньги более смело, чем весной. В-третьих, нельзя исключать, что состоятельные домохозяйства, имеющие солидные депозиты, преодолели страх перед падением фондовых рынков и теперь ищут способы приумножить свои деньги в условиях растущего рынка, а не сберегать их.