Весь мир обсуждает шахматный турнир в Валке. Что там произошло?

На турнире памяти Всеволода Дудзинского собрались 37 шахматных энтузиастов из Латвии и Эстонии. В основном, на него прибыли местные любители, но уже на следующий день об этом турнире заговорили все, включая одного из ведущих шахматистов мира, американца Хикару Накамуру.

Первые два тура прошли спокойно, но перед началом третьего внимание участников привлек мужчина с защитной медицинской маской. В списке участников он был зарегистрирован под именем Иса Касими, но у шахматистов возникли догадки, что это был скандально известный экс-гроссмейстер Игорь Раусис.

В 2019 году во время турнира в Страсбурге Игорь Раусис был пойман с поличным с мобильным телефоном в туалете. Родившийся на Украине гроссмейстер, который представлял Чехию и Бангладеш, стал предметом обсуждений с тех пор, как всего за шесть лет совершил сенсационный подъем на 200 рейтинговых пунктов - до 2700.

ФОТО: tiesnešu foto

Портал chess24 пишет, что в декабре Раусису был вынесен приговор - шестилетний запрет на участие в рейтинговых турнирах ФИДЕ, а Комиссия по этике ФИДЕ лишила его титула гроссмейстера.

Латвийский гроссмейстер Артур Нейкшанс, который в итоге одержал победу на турнире в Валке, рассказал chess24, что после второго тура к нему подошел один из шахматистов и сказал, что на турнире есть анонимный игрок, не имеющий рейтинга, который только что сокрушил своего соперника.

«Когда должен был начаться третий тур, я решил провести расследование и подошел ближе. Это был Игорь Раусис собственной персоной, он прятался за маской и пользовался костылем. Я посмотрел ему в глаза и спросил прямо: "Что ты здесь делаешь?"» - рассказал Нейкшанс. 2

Как оказалось позже, 59-летнего шахматиста звали уже не Игорь Раусис, а Иса Касими. По словам Нейкшанса, он показал водительские права с новым именем.

Сам Раусис в интервью сайту chess.com сообщил, что заранее связался с Латвийской шахматной федерацией, чтобы убедиться, что турнир не будет иметь рейтинга.

«Я - известная фигура в латвийских шахматах. Меня могли узнать уже в первом туре. Кроме того, под моим новым именем я уже сыграл два турнира - один в шахматы Фишера и один в шахматы с игральными костями», - сказал Раусис.

Что касается смены имени, то он пошел на это год назад, чтобы «уйти от фотографий в туалете, которые публиковались повсюду».

Сообщается, что организаторы турнира попросили Раусиса покинуть помещение и тот согласился без сопротивления. Позже генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский рассказал, что турнир в Валке не был рейтинговым турниром ФИДЕ, поэтому Раусис мог принять в нем участие.

«ФИДЕ не властвует над шахматами. Мы не можем запретить Раусису играть, пока турнир не имеет никакого отношения к ФИДЕ. Однако было ожидаемо, что организаторы и шахматисты покажут свое отношение к участию читера в турнирах», - приводит слова Сутовского chess24.