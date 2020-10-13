Автомобиль Porsche врезался в дерево, разлетелся на части и загорелся

В ДТП пострадали водитель и пассажир, они были госпитализированы. На данный момент известно, что водитель получил тяжелые травмы. Все детали аварии будут установлены в ходе производства.

Из-за ДТП на некоторое время было перекрыто шоссе Пярну-Тори.

По словам аварийного полицейского Пярнуского отделения Марко Майдласа, известно, что в момент ДТП в машине было двое мужчин — 29-летний водитель и 32-летний пассажир. Оба были пристегнуты. Pärnu Postimees отмечает, что картина на месте ДТП была жуткой.

«Учитывая повреждения машины, первоначальное подозрение, что скорость автомобиля была значительно выше разрешенной, но точные обстоятельства ДТП выяснит производство, - сказал Майдлас. - Дорога на месте ДТП была мокрой от дождя и местами шел сильный дождь. ДТП произошло на прямом участке дороги и разрешенная скорость на этом участке 70 км/ч».

Был ли водитель трезв, установит экспертиза.