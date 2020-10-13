Клуб НФЛ уволил Маргуса Хунта за два часа до игры

Минувшей ночью в клубе НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» произошло несколько изменений в составе. Все случилось за несколько часов до начала матча против «Лос-Анджелес Чарджерс». Единственный представитель Эстонии, выступавший в НФЛ, узнал об увольнении лишь за пару часов до стартового свистка, пишет Postimees.
Место игравшего в защите Маргуса Хунта займет Кен Кроули. Он присоединился к команде лишь на прошлой неделе, но благодаря хорошо проведенным играм обеспечил себе место в составе.
Также «Сэйнтс» подключили к главной команде игроков тренировочного состава Остина Карра и Гаррета Гриффина, поскольку Майкл Томас и Джаред Кук получили травмы.
Похоже, перестановки принесли свои плоды. «Сэйнтс» в дополнительное время одолели «Чарджерс» со счетом 30:27.
Теперь Маргус Хунт станет свободным агентом. Хунт выступает в НФЛ с 2013 года.