Клуб НФЛ уволил Маргуса Хунта за два часа до игры

Минувшей ночью в клубе НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс» произошло несколько изменений в составе. Все случилось за несколько часов до начала матча против «Лос-Анджелес Чарджерс». Единственный представитель Эстонии, выступавший в НФЛ, узнал об увольнении лишь за пару часов до стартового свистка, пишет Postimees.