В связи с ремонтом железной дороги изменится расписание поездов Elron

«Для выполнения ремонтных работ отрезок железной дороги Тапа - Раквере на следующей неделе будет необходимо частично закрыть, и это означает, что в некоторых случаях при поездках между Таллинном и Раквере придется использовать автобус», – сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Изменения коснутся вечерних рейсов Таллинн - Раквере в понедельник, среду и пятницу, в случае которых от Тапа поездку придется продолжить на автобусе. Во вторник, четверг и субботу автобусом на отрезке от Раквере до Тапа придется воспользоваться уже на утренних рейсах Раквере-Таллинн.

Места остановки заменяющих автобусов обозначаются цветными щитами Elron. Места расположения остановок и информацию об изменениях в расписании можно будет найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.

В Elron напомнили, что на заменяющих автобусах нельзя будет перевозить велосипеды.